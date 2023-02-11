Инженер-физик из Кургана попал под санкции Зеленского

Владимир Зеленский ввел санкции против уроженца Кургана Евгения Селезнева

Зеленский ввел санкции против уроженца Кургана Евгения Селезнева Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Уроженец Кургана, инженер-физик и директор АО «Институт реакторных материалов» Евгений Селезнев попал под украинские санкции. Указ с текстом о введении санкций в отношении двухсот представителей России, имеющих отношение к атомной отрасли, опубликован на официальном сайте президента Украины.

«В санкционном списке находятся физлица, к которым применяются ограничительные меры на 50 лет. <…> Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению. <…> Селезнев Евгений Николаевич, 1984 г. р.», — следует из документа, опубликованного на сайте украинского президента. Указ вступил в силу с 12 февраля.

Евгений Селезнев родился в Кургане и окончил госуниверситет по специальности «Физика», начал работать в атомной отрасли с 2006 года, занимал должность инженера-физика по расчетам и режимам исследовательского ядерного реактора ИВВ-2М. В 2020 году его назначили директором Института реакторных материалов, который находится в г. Заречный Свердловской области. Предприятие входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО «Наука и инновации».