Зеленский ввел санкции против топ-менеджеров из Свердловской области

12 февраля 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Зеленский ввел санкции против свердловских топ-менеджеров Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о введении санкций против 200 представителей России. В список вошли порядка девяти топ-менеджеров из Свердловской области, включая гендиректора Чепецкого механического завода Сергея Чинейкина и гендиректора «СвердНИИхиммаш» Александра Черепанова. «В санкционном списке находятся физлица, к которым применяются ограничительные меры на 50 лет. <…> Чинейкин Сергей Владимирович, Черепанов Александр Андреевич», — следует из указа, опубликованного на сайте украинского лидера. Кроме них, в список попали Евгений Пакерманов («Русатом Оверсиз»), Александр Павелонец («Объединенная Компания «РСК»), Сергей Жамилов («Электрохимприбор»), Тарас Пекарский («Экоальянс»), Станислав Богоявленский («Уэмз»), Александр Стихин («ЗЭП») и Андрей Бутко («РАСУ»). Все они занимают высокие руководящие должности. Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против десяти свердловских компаний сроком на 50 лет. В частности, под них попали АО «Изотоп» (Екатеринбург), ООО «Экоальанс» и Завод электрохимических образований (оба — Новоуральск).

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о введении санкций против 200 представителей России. В список вошли порядка девяти топ-менеджеров из Свердловской области, включая гендиректора Чепецкого механического завода Сергея Чинейкина и гендиректора «СвердНИИхиммаш» Александра Черепанова. «В санкционном списке находятся физлица, к которым применяются ограничительные меры на 50 лет. <…> Чинейкин Сергей Владимирович, Черепанов Александр Андреевич», — следует из указа, опубликованного на сайте украинского лидера. Кроме них, в список попали Евгений Пакерманов («Русатом Оверсиз»), Александр Павелонец («Объединенная Компания «РСК»), Сергей Жамилов («Электрохимприбор»), Тарас Пекарский («Экоальянс»), Станислав Богоявленский («Уэмз»), Александр Стихин («ЗЭП») и Андрей Бутко («РАСУ»). Все они занимают высокие руководящие должности. Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против десяти свердловских компаний сроком на 50 лет. В частности, под них попали АО «Изотоп» (Екатеринбург), ООО «Экоальанс» и Завод электрохимических образований (оба — Новоуральск).