11 февраля 2023
10 февраля 2023

Зеленский ввел санкции против топ-менеджеров из Свердловской области

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Официальный сайт президента Украины. Москва, владимир зеленский
Зеленский ввел санкции против свердловских топ-менеджеров Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о введении санкций против 200 представителей России. В список вошли порядка девяти топ-менеджеров из Свердловской области, включая гендиректора Чепецкого механического завода Сергея Чинейкина и гендиректора «СвердНИИхиммаш» Александра Черепанова.

«В санкционном списке находятся физлица, к которым применяются ограничительные меры на 50 лет. <…> Чинейкин Сергей Владимирович, Черепанов Александр Андреевич», — следует из указа, опубликованного на сайте украинского лидера.

Кроме них, в список попали Евгений Пакерманов («Русатом Оверсиз»), Александр Павелонец («Объединенная Компания «РСК»), Сергей Жамилов («Электрохимприбор»), Тарас Пекарский («Экоальянс»), Станислав Богоявленский («Уэмз»), Александр Стихин («ЗЭП») и Андрей Бутко («РАСУ»). Все они занимают высокие руководящие должности.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против десяти свердловских компаний сроком на 50 лет. В частности, под них попали АО «Изотоп» (Екатеринбург), ООО «Экоальанс» и Завод электрохимических образований (оба — Новоуральск).

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о введении санкций против 200 представителей России. В список вошли порядка девяти топ-менеджеров из Свердловской области, включая гендиректора Чепецкого механического завода Сергея Чинейкина и гендиректора «СвердНИИхиммаш» Александра Черепанова. «В санкционном списке находятся физлица, к которым применяются ограничительные меры на 50 лет. <…> Чинейкин Сергей Владимирович, Черепанов Александр Андреевич», — следует из указа, опубликованного на сайте украинского лидера. Кроме них, в список попали Евгений Пакерманов («Русатом Оверсиз»), Александр Павелонец («Объединенная Компания «РСК»), Сергей Жамилов («Электрохимприбор»), Тарас Пекарский («Экоальянс»), Станислав Богоявленский («Уэмз»), Александр Стихин («ЗЭП») и Андрей Бутко («РАСУ»). Все они занимают высокие руководящие должности. Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против десяти свердловских компаний сроком на 50 лет. В частности, под них попали АО «Изотоп» (Екатеринбург), ООО «Экоальанс» и Завод электрохимических образований (оба — Новоуральск).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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