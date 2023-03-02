Аналитики «Авито»: тюменцы не хотят работать в офисе

Аналитики «Авито»: тюменцы все чаще предпочитают работу со свободным графиком

03 марта 2023 в 09:41 Размер текста - 17 +

Тюменцы все больше предпочитают работать удаленно со свободным посещением Фото: Денис Моргунов © URA.RU Работающие жители Тюмени все больше предпочитают искать вакансии со свободным графиком. Спрос на такие предложения вырос на 52%. Соответствующие данные приводят аналитики сервиса «Авито Работа». «Работа со свободным графиком становится все более востребованной у соискателей. Интерес к подобным вакансиям на платформе „Авито Работа“ в феврале 2023 года в Тюмени вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Работодатели также стали активнее предлагать сотрудникам гибкое начало дня, гибридные и свободные форматы работы. Так, 26% объявлений, опубликованных на „Авито Работе“, приходится на вакансии со свободным графиком», — рассказывают аналитики сервиса. Больше всего предложений со свободным графиком требуется в разделах «Маркетинг, реклама, PR». По данным сервиса, доля таких вакансий на платформе «Авито» составляет 22%. «Медианная зарплата специалистов в Тюмени, работающих по свободному графику, составляет 83 000 рублей (+57%). При этом во многих нишах оплата труда сотрудников, не привязанных к офису и жесткому рабочему графику, напрямую зависит от результатов и объемов работы», — добавляют в «Авито».

Работающие жители Тюмени все больше предпочитают искать вакансии со свободным графиком. Спрос на такие предложения вырос на 52%. Соответствующие данные приводят аналитики сервиса «Авито Работа». «Работа со свободным графиком становится все более востребованной у соискателей. Интерес к подобным вакансиям на платформе „Авито Работа“ в феврале 2023 года в Тюмени вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Работодатели также стали активнее предлагать сотрудникам гибкое начало дня, гибридные и свободные форматы работы. Так, 26% объявлений, опубликованных на „Авито Работе“, приходится на вакансии со свободным графиком», — рассказывают аналитики сервиса. Больше всего предложений со свободным графиком требуется в разделах «Маркетинг, реклама, PR». По данным сервиса, доля таких вакансий на платформе «Авито» составляет 22%. «Медианная зарплата специалистов в Тюмени, работающих по свободному графику, составляет 83 000 рублей (+57%). При этом во многих нишах оплата труда сотрудников, не привязанных к офису и жесткому рабочему графику, напрямую зависит от результатов и объемов работы», — добавляют в «Авито».