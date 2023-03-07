Захарова раскрыла, кто допустил утечку сведений о взрыве «Северных потоков»

Захарова: утечку сведений о взрыве «Северных потоков» допустили те, кто не хотят вести расследование

07 марта 2023 в 23:49 Размер текста - 17 +

Мария Захарова призвала виновников в подрыве газопровода ответить на запросы РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Утечку информации о взрыве на российском газопроводах «Северные потоки» допустили именно те, кто не желают разбираться в происшествии с юридической точки зрения, они любыми способами пытаются увести внимание публики от имеющихся фактов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Интересно, кто же допускает подобные утечки, заполняя ими информационное пространство? Ответ: те, кто не хотят вести расследование в правовом поле, и собираются всячески уводить внимание аудитории от фактов», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она призвала «западные режимы», имеющие отношение к теракту на газопроводе ответить на запросы России. Вместе с тем политик посоветовала при расследовании происшествия, взять за основу «материалы журналистского расследования Сеймура Херша, не подменяя их анонимными взбросами». В ночь на 27 сентября был совершен подрыв на обеих нитках «Северного потока». В результате происшествия было зафиксировано падение давления и утечки газа. Позже американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, где обвинил в теракте США. По его мнению, американский президент Джо Байден подорвал «Северные потоки», чтобы Берлин не смог открыть трубопровод из-за холодов. Авторы американской газеты The New York Times сообщали, что, скорее всего, «Северные потоки» могла взорвать проукраинская группировка. По версии газеты Die Zeit, в материалах следственных органов Германии о подрыве, прослеживаются следы, которые ведут в сторону Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Утечку информации о взрыве на российском газопроводах «Северные потоки» допустили именно те, кто не желают разбираться в происшествии с юридической точки зрения, они любыми способами пытаются увести внимание публики от имеющихся фактов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Интересно, кто же допускает подобные утечки, заполняя ими информационное пространство? Ответ: те, кто не хотят вести расследование в правовом поле, и собираются всячески уводить внимание аудитории от фактов», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она призвала «западные режимы», имеющие отношение к теракту на газопроводе ответить на запросы России. Вместе с тем политик посоветовала при расследовании происшествия, взять за основу «материалы журналистского расследования Сеймура Херша, не подменяя их анонимными взбросами». В ночь на 27 сентября был совершен подрыв на обеих нитках «Северного потока». В результате происшествия было зафиксировано падение давления и утечки газа. Позже американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, где обвинил в теракте США. По его мнению, американский президент Джо Байден подорвал «Северные потоки», чтобы Берлин не смог открыть трубопровод из-за холодов. Авторы американской газеты The New York Times сообщали, что, скорее всего, «Северные потоки» могла взорвать проукраинская группировка. По версии газеты Die Zeit, в материалах следственных органов Германии о подрыве, прослеживаются следы, которые ведут в сторону Украины.