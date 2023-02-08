Журналист из США Херш рассекретил американских водолазов, устроивших теракт на «Северном потоке»

08 февраля 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Теракт на «Северных потоках» устроили американские водолазы, заявил журналист Сеймур Херш Фото: Минобороны России новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Теракт на газопроводах «Северный поток» был организован США. Взрывчатки закладывали водолазы американских Военно-морских сил (ВМС). Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш по итогам своего расследования. «В июне прошлого года водолазы ВМС, действовавшие под прикрытием учений НАТО [под названием Балтийские операции] заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя разрушили три из четырех газопроводов «Северных потоков», — заявил Сеймур Херш. Материал расследователя опубликован на официальном сайте журналиста. По словам Херша, окончательное решение президента США Джо Байдена о подрыве газопроводов было принято спустя практически год активных обсуждений. Все это время в правительстве обсуждался вопрос реализации теракта. «С самого начала „Северный поток-1“ рассматривался Вашингтоном и его антироссийскими партнерами по НАТО как угроза доминированию Запада», — подчеркнул журналист. Далее корреспондент отмечает, что под руководством ЦРУ была сформирована рабочая группа, которая начала разрабатывать план подрыва. Это секретная операция, в ходе которой водолазы-глубоководники должны были вызвать взрыв вдоль трубопровода. Сеймур Херш подчеркнул, что C4, прикрепленный к трубопроводу, должен был срабатывать от гидроакустического буя, который будет сброшен позднее. Он должен издавать уникальные низкочастотные тональные звуки, которые и приведут к подрыву. «26 сентября 2022 года разведывательный самолет P8 ВМС Норвегии совершил, казалось бы, обычный полет и сбросил гидроакустический буй. Сигнал распространился под водой, сначала на „Северный поток-2“, а затем на „Северный поток-1“. Через несколько часов сработала мощная взрывчатка С4», — уточнил журналист. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа. Тогда оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной. Страны начали искать виновных, но США опровергли причастность к диверсиям на «Северных потоках». Также американские власти обвинял и ведущий Fox News Такер Карлсон, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Теракт на газопроводах «Северный поток» был организован США. Взрывчатки закладывали водолазы американских Военно-морских сил (ВМС). Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш по итогам своего расследования. «В июне прошлого года водолазы ВМС, действовавшие под прикрытием учений НАТО [под названием Балтийские операции] заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя разрушили три из четырех газопроводов «Северных потоков», — заявил Сеймур Херш. Материал расследователя опубликован на официальном сайте журналиста. По словам Херша, окончательное решение президента США Джо Байдена о подрыве газопроводов было принято спустя практически год активных обсуждений. Все это время в правительстве обсуждался вопрос реализации теракта. «С самого начала „Северный поток-1“ рассматривался Вашингтоном и его антироссийскими партнерами по НАТО как угроза доминированию Запада», — подчеркнул журналист. Далее корреспондент отмечает, что под руководством ЦРУ была сформирована рабочая группа, которая начала разрабатывать план подрыва. Это секретная операция, в ходе которой водолазы-глубоководники должны были вызвать взрыв вдоль трубопровода. Сеймур Херш подчеркнул, что C4, прикрепленный к трубопроводу, должен был срабатывать от гидроакустического буя, который будет сброшен позднее. Он должен издавать уникальные низкочастотные тональные звуки, которые и приведут к подрыву. «26 сентября 2022 года разведывательный самолет P8 ВМС Норвегии совершил, казалось бы, обычный полет и сбросил гидроакустический буй. Сигнал распространился под водой, сначала на „Северный поток-2“, а затем на „Северный поток-1“. Через несколько часов сработала мощная взрывчатка С4», — уточнил журналист. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа. Тогда оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной. Страны начали искать виновных, но США опровергли причастность к диверсиям на «Северных потоках». Также американские власти обвинял и ведущий Fox News Такер Карлсон, пишет RT.