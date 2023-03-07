Германия нашла украинский след во взрыве «Северных потоков»

07 марта 2023 в 23:05 Размер текста - 17 +

По версии ФРГ, в подрыве могла участвовать команда из шести человек Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Следственные органы Германии в своем расследовании подрыва «Северных потоков» нашли следы, которые ведут в сторону Украины. Об этом сообщают авторы газеты Die Zeit. «Следы ведут в сторону Украины. Однако никаких доказательств того, кто заказал уничтожение, следователи пока не нашли», — подчеркивают авторы издания. Журналисты уточняют, что следователи смогли идентифицировать судно, которая якобы использовалась для операции по подрыву газопроводов. Авторы материала пишут, что эта яхта была арендована у компании, которая принадлежит двум украинцам. По версии следствия, операцию проводила группа из шести человек — пятерых мужчин и одной женщины. Но национальность преступников неясна. Ранее авторы американской газеты The New York Times писали, что по предварительной версии разведки США, «Северные потоки» могла взорвать проукраинская группировка. Но это версия на уровне предположений и доказательств нет, подчеркивают журналисты. В ночь на 27 сентября был совершен подрыв на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа. Журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование, где обвинил в теракте США.

Следственные органы Германии в своем расследовании подрыва «Северных потоков» нашли следы, которые ведут в сторону Украины. Об этом сообщают авторы газеты Die Zeit. «Следы ведут в сторону Украины. Однако никаких доказательств того, кто заказал уничтожение, следователи пока не нашли», — подчеркивают авторы издания. Журналисты уточняют, что следователи смогли идентифицировать судно, которая якобы использовалась для операции по подрыву газопроводов. Авторы материала пишут, что эта яхта была арендована у компании, которая принадлежит двум украинцам. По версии следствия, операцию проводила группа из шести человек — пятерых мужчин и одной женщины. Но национальность преступников неясна. Ранее авторы американской газеты The New York Times писали, что по предварительной версии разведки США, «Северные потоки» могла взорвать проукраинская группировка. Но это версия на уровне предположений и доказательств нет, подчеркивают журналисты. В ночь на 27 сентября был совершен подрыв на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа. Журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование, где обвинил в теракте США.