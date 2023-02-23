Автор расследования о подрывах на «Северных потоках» объяснил мотивы Байдена

Херш: Вашингтон подорвал «Северные потоки», чтобы Берлин не смог открыть трубопровод из-за холодов

24 февраля 2023 в 01:08 Размер текста - 17 +

США подорвали «Северные потоки», чтобы Германия не смогла открыть трубопровод из-за холодов, считает Сеймур Херш Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Власти США подорвали «Северные потоки», так как боялись, что Германия откроет газопровод на фоне приближающихся холодов. Об этом заявил автор расследования о причастности Вашингтона к подрыву российского газопровода «Северный поток» американский журналист Сеймур Херш. «В ходе боевых действий (на Украине — прим URA.RU) проку от этого не будет, а целью его [президента США Джо Байдена] было помешать Германии и Западной Европе открыть трубопровод в случае скорого наступления холодов. Власти Германии наложили санкции, остановили [один] трубопровод, но были вправе открыть новый, чего Байден не хотел», — рассказал Херш в интервью RT. По его мнению, также Байден пытался добиться того, чтобы Западная Европа продолжала поддерживать НАТО и накачивать Украину оружием. В начале февраля Херш заявил, что «Северные потоки» осенью 2022 года заминировали водолазы из США, пишет «Национальная служба новостей». По его словам, американские спецотряды планировали подрыв заранее, до начала спецоперации на Украине. Он выразил уверенность в том, что Вашингтон не признает свою причастность в теракте и сделает все, чтобы люди, знающие об этом правду, молчали.

Власти США подорвали «Северные потоки», так как боялись, что Германия откроет газопровод на фоне приближающихся холодов. Об этом заявил автор расследования о причастности Вашингтона к подрыву российского газопровода «Северный поток» американский журналист Сеймур Херш. «В ходе боевых действий (на Украине — прим URA.RU) проку от этого не будет, а целью его [президента США Джо Байдена] было помешать Германии и Западной Европе открыть трубопровод в случае скорого наступления холодов. Власти Германии наложили санкции, остановили [один] трубопровод, но были вправе открыть новый, чего Байден не хотел», — рассказал Херш в интервью RT. По его мнению, также Байден пытался добиться того, чтобы Западная Европа продолжала поддерживать НАТО и накачивать Украину оружием. В начале февраля Херш заявил, что «Северные потоки» осенью 2022 года заминировали водолазы из США, пишет «Национальная служба новостей». По его словам, американские спецотряды планировали подрыв заранее, до начала спецоперации на Украине. Он выразил уверенность в том, что Вашингтон не признает свою причастность в теракте и сделает все, чтобы люди, знающие об этом правду, молчали.