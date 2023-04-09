Авария произошла в Ишимском районе Тюменской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Два ребенка семи и 11 лет пострадали 10 апреля в ДТП в Ишимском районе (Тюменская область). Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Дети были госпитализированы.

«Около четырех часов дня на третьем километре автодороги Ишим — Синицино в Ишимском районе произошло столкновение автомобилей „ВАЗ-2114“ и Kia Feed. По предварительным данным, автомобиль „ВАЗ“ выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП 43-летний мужчина, управлявший отечественным автомобилем и два пассажира Kia, мальчики 7 и 11 лет с различными травмами госпитализирован», — рассказали в ведомстве.

В ГИБДД добавили, что дети были пристегнуты ремнями безопасности. Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: управление ГИБДД по Тюменской области