09 апреля 2023
08 апреля 2023

Два ребенка пострадали в ДТП на тюменской трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, дтп, авария
Авария произошла в Ишимском районе Тюменской области Фото:

Два ребенка семи и 11 лет пострадали 10 апреля в ДТП в Ишимском районе (Тюменская область). Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Дети были госпитализированы.

«Около четырех часов дня на третьем километре автодороги Ишим — Синицино в Ишимском районе произошло столкновение автомобилей „ВАЗ-2114“ и Kia Feed. По предварительным данным, автомобиль „ВАЗ“ выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП 43-летний мужчина, управлявший отечественным автомобилем и два пассажира Kia, мальчики 7 и 11 лет с различными травмами госпитализирован», — рассказали в ведомстве.

В ГИБДД добавили, что дети были пристегнуты ремнями безопасности. Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото:
Фото:

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Два ребенка семи и 11 лет пострадали 10 апреля в ДТП в Ишимском районе (Тюменская область). Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Дети были госпитализированы. «Около четырех часов дня на третьем километре автодороги Ишим — Синицино в Ишимском районе произошло столкновение автомобилей „ВАЗ-2114“ и Kia Feed. По предварительным данным, автомобиль „ВАЗ“ выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП 43-летний мужчина, управлявший отечественным автомобилем и два пассажира Kia, мальчики 7 и 11 лет с различными травмами госпитализирован», — рассказали в ведомстве. В ГИБДД добавили, что дети были пристегнуты ремнями безопасности. Обстоятельства происшествия выясняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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