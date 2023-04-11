11 апреля 2023

В Тюмени упали цены на импортные смартфоны и телевизоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Телефоны. Екатеринбург, телефон, xiaomi, redmi
В Тюмени упали цены на технику Xiaomi и Honor Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

С начала года цены на смартфоны и телевизоры иностранного производства в гипермаркетах цифровой электроники Тюмени снизились, в среднем, на 5 — 10%. Об этом URA.RU рассказал сотрудник торговой сети DNS. По его словам, речь идет о товарах китайских компаний Xiaomi и Honor, которые ранее приостановили свою деятельность на российском рынке.

«Несмотря на то, что Xiaomi формально приостановила работу в России, смартфоны и телевизоры этой компании продолжают неплохо продаваться в цифровых гипермаркетах. И даже упали в цене. Оказалось, что иногда ввозить технику по параллельному импорту — дешевле. Поэтому цены на смартфоны и телевизоры, по сравнению с прошлым годом, снизились примерно на 5 — 10%. По крайней мере, в Тюмени», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

Он добавил, что аналогичная ситуация сложилась с товарами компании Honor. «Смартфоны производителя Honor упали в цене по той же причине: параллельный импорт оказался дешевле. Хороший телефон сейчас вполне реально купить за 20 тысяч рублей. Можно сказать, что санкции не то, что не сработали, а сыграли на руку российским потребителям. И тюменцам в частности», — рассказал инсайдер агентства.

Ранее URA.RU писало о том, что США и страны ЕС ввели санкции против России в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. На этом фоне многие крупные зарубежные компании заявили об уходе с российского рынка.

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С начала года цены на смартфоны и телевизоры иностранного производства в гипермаркетах цифровой электроники Тюмени снизились, в среднем, на 5 — 10%. Об этом URA.RU рассказал сотрудник торговой сети DNS. По его словам, речь идет о товарах китайских компаний Xiaomi и Honor, которые ранее приостановили свою деятельность на российском рынке. «Несмотря на то, что Xiaomi формально приостановила работу в России, смартфоны и телевизоры этой компании продолжают неплохо продаваться в цифровых гипермаркетах. И даже упали в цене. Оказалось, что иногда ввозить технику по параллельному импорту — дешевле. Поэтому цены на смартфоны и телевизоры, по сравнению с прошлым годом, снизились примерно на 5 — 10%. По крайней мере, в Тюмени», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. Он добавил, что аналогичная ситуация сложилась с товарами компании Honor. «Смартфоны производителя Honor упали в цене по той же причине: параллельный импорт оказался дешевле. Хороший телефон сейчас вполне реально купить за 20 тысяч рублей. Можно сказать, что санкции не то, что не сработали, а сыграли на руку российским потребителям. И тюменцам в частности», — рассказал инсайдер агентства. Ранее URA.RU писало о том, что США и страны ЕС ввели санкции против России в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. На этом фоне многие крупные зарубежные компании заявили об уходе с российского рынка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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