В Тюмени упали цены на импортные смартфоны и телевизоры

12 апреля 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

В Тюмени упали цены на технику Xiaomi и Honor Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности С начала года цены на смартфоны и телевизоры иностранного производства в гипермаркетах цифровой электроники Тюмени снизились, в среднем, на 5 — 10%. Об этом URA.RU рассказал сотрудник торговой сети DNS. По его словам, речь идет о товарах китайских компаний Xiaomi и Honor, которые ранее приостановили свою деятельность на российском рынке. «Несмотря на то, что Xiaomi формально приостановила работу в России, смартфоны и телевизоры этой компании продолжают неплохо продаваться в цифровых гипермаркетах. И даже упали в цене. Оказалось, что иногда ввозить технику по параллельному импорту — дешевле. Поэтому цены на смартфоны и телевизоры, по сравнению с прошлым годом, снизились примерно на 5 — 10%. По крайней мере, в Тюмени», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. Он добавил, что аналогичная ситуация сложилась с товарами компании Honor. «Смартфоны производителя Honor упали в цене по той же причине: параллельный импорт оказался дешевле. Хороший телефон сейчас вполне реально купить за 20 тысяч рублей. Можно сказать, что санкции не то, что не сработали, а сыграли на руку российским потребителям. И тюменцам в частности», — рассказал инсайдер агентства. Ранее URA.RU писало о том, что США и страны ЕС ввели санкции против России в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. На этом фоне многие крупные зарубежные компании заявили об уходе с российского рынка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С начала года цены на смартфоны и телевизоры иностранного производства в гипермаркетах цифровой электроники Тюмени снизились, в среднем, на 5 — 10%. Об этом URA.RU рассказал сотрудник торговой сети DNS. По его словам, речь идет о товарах китайских компаний Xiaomi и Honor, которые ранее приостановили свою деятельность на российском рынке. «Несмотря на то, что Xiaomi формально приостановила работу в России, смартфоны и телевизоры этой компании продолжают неплохо продаваться в цифровых гипермаркетах. И даже упали в цене. Оказалось, что иногда ввозить технику по параллельному импорту — дешевле. Поэтому цены на смартфоны и телевизоры, по сравнению с прошлым годом, снизились примерно на 5 — 10%. По крайней мере, в Тюмени», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. Он добавил, что аналогичная ситуация сложилась с товарами компании Honor. «Смартфоны производителя Honor упали в цене по той же причине: параллельный импорт оказался дешевле. Хороший телефон сейчас вполне реально купить за 20 тысяч рублей. Можно сказать, что санкции не то, что не сработали, а сыграли на руку российским потребителям. И тюменцам в частности», — рассказал инсайдер агентства. Ранее URA.RU писало о том, что США и страны ЕС ввели санкции против России в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. На этом фоне многие крупные зарубежные компании заявили об уходе с российского рынка.