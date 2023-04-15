На место прибыли сотрудники полиции
В Ноябрьске (ЯНАО) в магазине «Красное и белое» произошла драка. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.
«Три пьяных мужчины ворвались в КБ ул. Холмогорская. Разбили алкоголь и подрались с сотрудниками», — сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».
На фото, приложенных к посту, видно, что испорчена часть товара. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не поступил.
Во время драки пострадал товар
На место прибыли сотрудники полиции
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