На место прибыли сотрудники полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) в магазине «Красное и белое» произошла драка. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

«Три пьяных мужчины ворвались в КБ ул. Холмогорская. Разбили алкоголь и подрались с сотрудниками», — сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».

На фото, приложенных к посту, видно, что испорчена часть товара. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Во время драки пострадал товар «Происшествия Ноябрьск», «ВКонтакте»