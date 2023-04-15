15 апреля 2023
14 апреля 2023

Жители ЯНАО устроили драку в магазине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Филармония. Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
На место прибыли сотрудники полиции Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) в магазине «Красное и белое» произошла драка. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

«Три пьяных мужчины ворвались в КБ ул. Холмогорская. Разбили алкоголь и подрались с сотрудниками», — сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».

На фото, приложенных к посту, видно, что испорчена часть товара. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Во время драки пострадал товар
Во время драки пострадал товар
На место прибыли сотрудники полиции
На место прибыли сотрудники полиции

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В Ноябрьске (ЯНАО) в магазине «Красное и белое» произошла драка. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях. «Три пьяных мужчины ворвались в КБ ул. Холмогорская. Разбили алкоголь и подрались с сотрудниками», — сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». На фото, приложенных к посту, видно, что испорчена часть товара. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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