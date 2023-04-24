24 апреля 2023

Воздух в Тюмени станет опасен для здоровья

В Тюмени 26 апреля содержание вредных веществ в воздухе превысит норму
© Служба новостей «URA.RU»
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В опасный период тюменцам рекомендуют поменьше находиться на улице Фото:

В Тюмени в период с 03:00 до 09:00 26 апреля в воздухе будет наблюдаться повышенная концентрация вредных примесей. Об этом сообщают синоптики тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. В период с 03:00 до 09:00 26 апреля на территории Тюмени ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении синоптиков.

В заявленный период в воздухе будут накапливаться вредные вещества. Они превысят уровень предельно допустимой концентрации. Чтобы сохранить здоровье, гражданам рекомендуют меньше находиться на улице, не открывать окна в помещениях, а автомобилистам — пересесть на общественный транспорт для снижения выбросов выхлопных газов.

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В Тюмени в период с 03:00 до 09:00 26 апреля в воздухе будет наблюдаться повышенная концентрация вредных примесей. Об этом сообщают синоптики тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. В период с 03:00 до 09:00 26 апреля на территории Тюмени ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении синоптиков. В заявленный период в воздухе будут накапливаться вредные вещества. Они превысят уровень предельно допустимой концентрации. Чтобы сохранить здоровье, гражданам рекомендуют меньше находиться на улице, не открывать окна в помещениях, а автомобилистам — пересесть на общественный транспорт для снижения выбросов выхлопных газов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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