Воздух в Тюмени станет опасен для здоровья

В Тюмени 26 апреля содержание вредных веществ в воздухе превысит норму

В опасный период тюменцам рекомендуют поменьше находиться на улице Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени в период с 03:00 до 09:00 26 апреля в воздухе будет наблюдаться повышенная концентрация вредных примесей. Об этом сообщают синоптики тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. В период с 03:00 до 09:00 26 апреля на территории Тюмени ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении синоптиков.

В заявленный период в воздухе будут накапливаться вредные вещества. Они превысят уровень предельно допустимой концентрации. Чтобы сохранить здоровье, гражданам рекомендуют меньше находиться на улице, не открывать окна в помещениях, а автомобилистам — пересесть на общественный транспорт для снижения выбросов выхлопных газов.