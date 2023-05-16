16 мая 2023

Тюменцам запретят покупать алкоголь

В день «Последнего звонка» жители Тюмени и Тобольска не смогут купить спиртное
© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, знак, бутылка, алкоголь, пить запрещено
Купить алкоголь будет нельзя из-за последних звонков в школах Фото:

Из-за празднования «Последнего звонка» 19 мая тюменцы не смогут купить алкоголь в розничных магазинах. Запрет на реализацию спиртного установлен администрацией города. Такое же ограничение применят и в Тобольске.

«Об установлении в 2023 году в Тюмени дней, во время которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. В том числе день, посвященный празднованию „Последнего звонка“ — 19.05.2023», — говорится в постановлении мэрии Тюмени.

Аналогичный запрет будет действовать и в Тобольске. 19 мая жители городов не смогут приобрести спиртное в магазинах. Однако на продажу алкоголя в общепите ограничение не распространяется.

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Из-за празднования «Последнего звонка» 19 мая тюменцы не смогут купить алкоголь в розничных магазинах. Запрет на реализацию спиртного установлен администрацией города. Такое же ограничение применят и в Тобольске. «Об установлении в 2023 году в Тюмени дней, во время которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. В том числе день, посвященный празднованию „Последнего звонка“ — 19.05.2023», — говорится в постановлении мэрии Тюмени. Аналогичный запрет будет действовать и в Тобольске. 19 мая жители городов не смогут приобрести спиртное в магазинах. Однако на продажу алкоголя в общепите ограничение не распространяется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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