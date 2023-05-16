Тюменцам запретят покупать алкоголь

В день «Последнего звонка» жители Тюмени и Тобольска не смогут купить спиртное

17 мая 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Купить алкоголь будет нельзя из-за последних звонков в школах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за празднования «Последнего звонка» 19 мая тюменцы не смогут купить алкоголь в розничных магазинах. Запрет на реализацию спиртного установлен администрацией города. Такое же ограничение применят и в Тобольске. «Об установлении в 2023 году в Тюмени дней, во время которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. В том числе день, посвященный празднованию „Последнего звонка“ — 19.05.2023», — говорится в постановлении мэрии Тюмени. Аналогичный запрет будет действовать и в Тобольске. 19 мая жители городов не смогут приобрести спиртное в магазинах. Однако на продажу алкоголя в общепите ограничение не распространяется.

Из-за празднования «Последнего звонка» 19 мая тюменцы не смогут купить алкоголь в розничных магазинах. Запрет на реализацию спиртного установлен администрацией города. Такое же ограничение применят и в Тобольске. «Об установлении в 2023 году в Тюмени дней, во время которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. В том числе день, посвященный празднованию „Последнего звонка“ — 19.05.2023», — говорится в постановлении мэрии Тюмени. Аналогичный запрет будет действовать и в Тобольске. 19 мая жители городов не смогут приобрести спиртное в магазинах. Однако на продажу алкоголя в общепите ограничение не распространяется.