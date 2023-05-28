28 мая 2023

Пермская «дочка» «Уралкалия» повысила выручку и резко снизила убытки

Пермский «ВНИИ Галургии» в 2022 году сократил убытки на 100 млн рублей
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Большую часть расходов института составила оплата труда сотрудников Фото:

Пермский «Всероссийский научно-исследовательский институт Галургии», основным акционером которого является компания «Уралкалий», в 2022 году увеличил выручку и более чем в два раза снизил сумму убытков. Это следует из отчета о годовых финансовых результатах института, опубликованного в сервисе СБИС.

«Акционерное общество „ВНИИ Галургии“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 2,01 млрд рублей, убыток — 69,3 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка института составляла около 1,9 млрд рублей, чистый убыток — 170,1 млн рублей.

В документе уточняется, что в 2022 году в результате продажи продукции, товаров, работ и услуг институт получил около 2,3 млрд рублей. Большую часть расходов ВНИИ составила оплата труда сотрудников. На эти цели было направлено более 1,3 млрд рублей.

Акционерное общество «ВНИИ Галургии» находится в Перми и занимается исследованиями в калийной, соляной и сопутствующих отраслях промышленности. В течение последних лет институт решает задачи по развитию технологии добычи и переработки калийных руд на предприятиях «Уралкалия». Ему принадлежат 85% акций ВНИИ.

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Пермский «Всероссийский научно-исследовательский институт Галургии», основным акционером которого является компания «Уралкалий», в 2022 году увеличил выручку и более чем в два раза снизил сумму убытков. Это следует из отчета о годовых финансовых результатах института, опубликованного в сервисе СБИС. «Акционерное общество „ВНИИ Галургии“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 2,01 млрд рублей, убыток — 69,3 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка института составляла около 1,9 млрд рублей, чистый убыток — 170,1 млн рублей. В документе уточняется, что в 2022 году в результате продажи продукции, товаров, работ и услуг институт получил около 2,3 млрд рублей. Большую часть расходов ВНИИ составила оплата труда сотрудников. На эти цели было направлено более 1,3 млрд рублей. Акционерное общество «ВНИИ Галургии» находится в Перми и занимается исследованиями в калийной, соляной и сопутствующих отраслях промышленности. В течение последних лет институт решает задачи по развитию технологии добычи и переработки калийных руд на предприятиях «Уралкалия». Ему принадлежат 85% акций ВНИИ.
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