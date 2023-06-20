Самый богатый пермский депутат рассказал о патриотизме

Пермский депутат Николай Благов поддержал идею ЛДПР об уроках воспитания в школах

21 июня 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Депутат является многодетным отцом и воспитывает трех дочерей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Самый богатый депутат заксобрания Пермского края Николай Благов в ходе заседания фракции ЛДПР в краевом парламенте высказался о патриотизме. Он поддержал идею либерально-демократической партии о проведении уроков патриотического воспитания в школах и заострил внимание на том, что патриотизм идет из семьи. «Надо сохранять ценности и традиции русского человека, а не подменять их ложной историей о прогрессивном западном обществе. Патриотизм — это не то, что человек провозгласил себя патриотом и на этом все. Патриотизм — это желание жить в своей стране, стремление всеми силами сохранить целостность и суверенитет своей страны», — сказал на заседании фракции ЛДПР депутат. Николай Благов является многодетным отцом, воспитывает трех дочерей. Он также стал самым богатым депутатом в краевом парламенте по итогам 2021 года с доходом в 600 млн рублей.

Самый богатый депутат заксобрания Пермского края Николай Благов в ходе заседания фракции ЛДПР в краевом парламенте высказался о патриотизме. Он поддержал идею либерально-демократической партии о проведении уроков патриотического воспитания в школах и заострил внимание на том, что патриотизм идет из семьи. «Надо сохранять ценности и традиции русского человека, а не подменять их ложной историей о прогрессивном западном обществе. Патриотизм — это не то, что человек провозгласил себя патриотом и на этом все. Патриотизм — это желание жить в своей стране, стремление всеми силами сохранить целостность и суверенитет своей страны», — сказал на заседании фракции ЛДПР депутат. Николай Благов является многодетным отцом, воспитывает трех дочерей. Он также стал самым богатым депутатом в краевом парламенте по итогам 2021 года с доходом в 600 млн рублей.