Самый богатый пермский депутат рассказал о патриотизме

Самый богатый депутат заксобрания Пермского края Николай Благов в ходе заседания фракции ЛДПР в краевом парламенте высказался о патриотизме. Он поддержал идею либерально-демократической партии о проведении уроков патриотического воспитания в школах и заострил внимание на том, что патриотизм идет из семьи.
«Надо сохранять ценности и традиции русского человека, а не подменять их ложной историей о прогрессивном западном обществе. Патриотизм — это не то, что человек провозгласил себя патриотом и на этом все. Патриотизм — это желание жить в своей стране, стремление всеми силами сохранить целостность и суверенитет своей страны», — сказал на заседании фракции ЛДПР депутат.
Николай Благов является многодетным отцом, воспитывает трех дочерей. Он также стал самым богатым депутатом в краевом парламенте по итогам 2021 года с доходом в 600 млн рублей.
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