20 июня 2023

Самый богатый пермский депутат рассказал о патриотизме

Пермский депутат Николай Благов поддержал идею ЛДПР об уроках воспитания в школах
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат ЗС Пермского края Николай Благов, благов николай
Депутат является многодетным отцом и воспитывает трех дочерей Фото:

Самый богатый депутат заксобрания Пермского края Николай Благов в ходе заседания фракции ЛДПР в краевом парламенте высказался о патриотизме. Он поддержал идею либерально-демократической партии о проведении уроков патриотического воспитания в школах и заострил внимание на том, что патриотизм идет из семьи.

«Надо сохранять ценности и традиции русского человека, а не подменять их ложной историей о прогрессивном западном обществе. Патриотизм — это не то, что человек провозгласил себя патриотом и на этом все. Патриотизм — это желание жить в своей стране, стремление всеми силами сохранить целостность и суверенитет своей страны», — сказал на заседании фракции ЛДПР депутат.

Николай Благов является многодетным отцом, воспитывает трех дочерей. Он также стал самым богатым депутатом в краевом парламенте по итогам 2021 года с доходом в 600 млн рублей.

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Самый богатый депутат заксобрания Пермского края Николай Благов в ходе заседания фракции ЛДПР в краевом парламенте высказался о патриотизме. Он поддержал идею либерально-демократической партии о проведении уроков патриотического воспитания в школах и заострил внимание на том, что патриотизм идет из семьи. «Надо сохранять ценности и традиции русского человека, а не подменять их ложной историей о прогрессивном западном обществе. Патриотизм — это не то, что человек провозгласил себя патриотом и на этом все. Патриотизм — это желание жить в своей стране, стремление всеми силами сохранить целостность и суверенитет своей страны», — сказал на заседании фракции ЛДПР депутат. Николай Благов является многодетным отцом, воспитывает трех дочерей. Он также стал самым богатым депутатом в краевом парламенте по итогам 2021 года с доходом в 600 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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