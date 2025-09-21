Путин дал российскому ВПК новые установки

Президент Владимир Путин дал военно-промышленному комплексу России новые установки. В день оружейника он приехал на Мотовилихинские заводы — легендарное предприятие ВПК, с конвейеров которого выходят самые современные артиллерийские установки. В условиях СВО, на фоне растущей милитаризации европейских членов НАТО, роста объемов вооружений в Китае, у российских оружейников работы прибавилось. Впрочем, они этому только рады.
В Пермь, которая еще со времен Василия Татищева славится своей военной промышленностью, Путин приехал в день оружейника 19 сентября. Сразу из аэропорта президентский кортеж отправился на Мотовилихинские заводы (попросту — на «Мотовилиху») — старейшее предприятие отечественного ВПК. Его-то и основал еще в 1736 году инженер-артиллерист Татищев.
Ждали президента не только на заводе, но и на подъезде к нему. Гуляющие на улице дети вместе с воспитателем в детском саду, неподалеку от предприятия, увидев кортеж (даже еще не президентский, а кремлевского пула), стояли и махали проезжающим гостям.
Впрочем, экскурсия для президента началась не с оборонки, а с авиации. Точнее — с рассказа о новейших авиационных двигателях, которые разработаны местным АО «ОДК-Авиадвигатель». Презентацию для президента провел лично легендарный конструктор, управляющий директор предприятия, Герой труда Александр Иноземцев.
Мотовилихинские (с XIX века — Пермские пушечные) заводы в годы Великой Отечественной поставили на фронте четверть всей артиллерии. 122-миллиметровая пушка, вышедшая из этих цехов, 1945-ом сделала первый выстрел по Берлину.
В 2018 году на заводе началась процедура банкротства. Только передача предприятия под контроль «Ростеха» позволила остановить развал. И с 2023 года «Мотовилиха» стабильно выполняет гособоронзаказ и поставляет в армию самое современное артиллерийское вооружение.
В одном из цехов Путину представили разные виды ствольной артиллерии, реактивных залповых систем. Президент осмотрел боевые машины, а в конце экспозиции его уже ждали рабочие — те, кто и производит это мощнейшее вооружение. «У вас сегодня праздник, день оружейника, — подойдя к рабочим, сказал глава государства. —
Я поздравляю вас. Хочу поблагодарить вас за работу. Я рассчитываю, что события, связанные со специальной военной операцией, пройдут, но востребованность в современных вооруженных силах не закончится. Наоборот, мы будем и дальше развивать вооруженные силы, будем делать их современными, компактными, мощными. Без ваших усилий, без оборонщиков это сделать невозможно».
Рабочие оказались скромными и немногословными. Все, на что они решились, — это пригласить президента на 290-летие своего завода, которое будет отмечаться через год. Путин сфотографировался с оборонщиками и отправился дальше: еще предстоял серьезный разговор о развитии отечественного ВПК.
На заседании Военно-промышленной комиссии Путин предложил обсудить, как идет разработка новых госпрограмм вооружения и развития оборонно-промышленного комплекса, а также их ресурсное обеспечение. Президент отметил, что за последние годы «кратно увеличен выпуск особо востребованного вооружения и техники, необходимого для решения задач СВО, а их тактико-технические характеристики значительно улучшены с учетом боевого применения». Причем немаловажную роль здесь играет и так называемый «народный ОПК» — малые и средние компании.
По словам Путина, сейчас «производственные мощности ОПК загружены по максимуму». «Вместе с тем мы должны более четко и на долгосрочную перспективу планировать выпуск на оборонных предприятиях продукции гражданского и двойного назначения. Тем более что в свое время до начала СВО были набраны хорошие темпы в области диверсификации ОПК, создан хороший задел, и это также должно быть учтено при формировании новых госпрограмм», — подчеркнул президент.
В этом году Путин уже в третий раз проводит заседание Военно-промышленной комиссии. И как раз в период подготовки проекта федерального бюджета на 2026 год. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже назвал будущий бюджет «военным». В июне президент озвучил, что сейчас Россия тратит на оборонные нужды 13,5 трлн рублей, или 6,3% от ВВП. Но планируется их снижение.
Однако как говорит военный эксперт Юрий Кнутов, даже если какое-то сокращение военных расходов произойдет, это не означает сокращения объема гособоронзаказа — армия будет полностью обеспечена необходимым вооружением. Это говорит лишь о повышении эффективности работы оборонщиков. «При меньших затратах они производят более современную, улучшенную продукцию, — отметил Кнутов. — Это важно, так как очень быстро развиваются беспилотные системы и высокоточные средства поражения. Известно, что Украина подписала с рядом стран контракты о производстве БПЛА и ракет средней и меньшей дальности. Это оружие будет представлять для России большую опасность.
Значит, упор нужно делать на развитие систем ПВО и ПРО, в том числе на лазерное оружие, электромагнитные пушки – это то, что показывал Китай на военном параде 3 сентября».
Главное, считает Кнутов, что в условиях СВО модернизация военной техники происходит буквально на ходу: с фронта поступают просьбы и предложения, как усовершенствовать вооружение, конструкторы на заводах сразу воплощают идеи бойцов в жизнь. «Гибкость оборонщиков потрясающая. Такого не было даже в годы Великой Отечественной войны, — утверждает эксперт. — Российское вооружение остается передовым в мире. Если сравнивать с Китаем, единственное, в чем он нас опередил, это лазерные комплексы и электромагнитные пушки. С другой стороны, мы-то это вооружение на парадах просто не показываем».
