В Тюмени пройдут десятки мероприятий на День молодежи. Афиша

23 июня 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Набережная Тюмени станет местом притяжения в День молодежи Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Ко Дню молодежи в Тюмени мэрия совместно с различными компаниями организует праздник на Вознесенской набережной. URA.RU собрало список мероприятий, которые пройдут 24 июня в городе. Площадкой для празднования Дня молодежи станет Вознесенская набережная, которую поделят на четыре основные зоны. Первой из них заработает центральная сцена. Там, в 11:00 проведут зарядку для тюменцев, после чего откроется фестиваль чирлидинга. Торжественно праздник начнется с выступления мэра города Руслана Кухарука в 13:00. За этим последуют различные церемонии награждения, в том числе победителей косплей-фестиваля, который будет идти с 12:00 до 15:00. Далее начнется мастер-класс по кубинским танцам. Сменит его модный показ от местных кутюрье. Ближе к вечеру в 19:00 начнется дискотека на открытом воздухе с последующим финальным флешмобом. Левая зона Вознесенской набережной отличится большим количеством мастер-классов, которые будут идти с 12:00 до 18:00. Там же будут проводиться разнообразные интерактивные программы и выставки. Отдельно выделится экспозиция «На волне патриотизма», где для подростков устроят игровые «гладиаторские бои», а позже покажут рубку шашкой и танец с шашкой. На правой стороне Вознесенской набережной праздничная программа будет направлена на детские развлечения, занятия спортом и игры для компании. С 12:00 до 18:00 там будут работать спортивные площадки, где также покажут мастер-классы по различным видам спорта, связанным с скейтбордом, трюковым велосипедом и другими. Для детей в этой зоне пригласят аниматоров и проведут активные игры. На экспозиции «на волне релакса и общения» организуют пространство с играми для компаний, зону для отдыха и фут-зону. Афиша: URA.RU Афиша: URA.RU Афиша: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ко Дню молодежи в Тюмени мэрия совместно с различными компаниями организует праздник на Вознесенской набережной. URA.RU собрало список мероприятий, которые пройдут 24 июня в городе. Площадкой для празднования Дня молодежи станет Вознесенская набережная, которую поделят на четыре основные зоны. Первой из них заработает центральная сцена. Там, в 11:00 проведут зарядку для тюменцев, после чего откроется фестиваль чирлидинга. Торжественно праздник начнется с выступления мэра города Руслана Кухарука в 13:00. За этим последуют различные церемонии награждения, в том числе победителей косплей-фестиваля, который будет идти с 12:00 до 15:00. Далее начнется мастер-класс по кубинским танцам. Сменит его модный показ от местных кутюрье. Ближе к вечеру в 19:00 начнется дискотека на открытом воздухе с последующим финальным флешмобом. Левая зона Вознесенской набережной отличится большим количеством мастер-классов, которые будут идти с 12:00 до 18:00. Там же будут проводиться разнообразные интерактивные программы и выставки. Отдельно выделится экспозиция «На волне патриотизма», где для подростков устроят игровые «гладиаторские бои», а позже покажут рубку шашкой и танец с шашкой. На правой стороне Вознесенской набережной праздничная программа будет направлена на детские развлечения, занятия спортом и игры для компании. С 12:00 до 18:00 там будут работать спортивные площадки, где также покажут мастер-классы по различным видам спорта, связанным с скейтбордом, трюковым велосипедом и другими. Для детей в этой зоне пригласят аниматоров и проведут активные игры. На экспозиции «на волне релакса и общения» организуют пространство с играми для компаний, зону для отдыха и фут-зону.