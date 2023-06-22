22 июня 2023

В Тюмени пройдут десятки мероприятий на День молодежи. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
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Первомайская демонстрация. Тюмень, воздушные шарики, 1 мая, праздник труда, первомайская демонстрация, первомай
Набережная Тюмени станет местом притяжения в День молодежи Фото:

Ко Дню молодежи в Тюмени мэрия совместно с различными компаниями организует праздник на Вознесенской набережной. URA.RU собрало список мероприятий, которые пройдут 24 июня в городе.

Площадкой для празднования Дня молодежи станет Вознесенская набережная, которую поделят на четыре основные зоны. Первой из них заработает центральная сцена. Там, в 11:00 проведут зарядку для тюменцев, после чего откроется фестиваль чирлидинга. Торжественно праздник начнется с выступления мэра города Руслана Кухарука в 13:00. За этим последуют различные церемонии награждения, в том числе победителей косплей-фестиваля, который будет идти с 12:00 до 15:00. Далее начнется мастер-класс по кубинским танцам. Сменит его модный показ от местных кутюрье. Ближе к вечеру в 19:00 начнется дискотека на открытом воздухе с последующим финальным флешмобом.

Левая зона Вознесенской набережной отличится большим количеством мастер-классов, которые будут идти с 12:00 до 18:00. Там же будут проводиться разнообразные интерактивные программы и выставки. Отдельно выделится экспозиция «На волне патриотизма», где для подростков устроят игровые «гладиаторские бои», а позже покажут рубку шашкой и танец с шашкой.

На правой стороне Вознесенской набережной праздничная программа будет направлена на детские развлечения, занятия спортом и игры для компании. С 12:00 до 18:00 там будут работать спортивные площадки, где также покажут мастер-классы по различным видам спорта, связанным с скейтбордом, трюковым велосипедом и другими. Для детей в этой зоне пригласят аниматоров и проведут активные игры. На экспозиции «на волне релакса и общения» организуют пространство с играми для компаний, зону для отдыха и фут-зону.

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Ко Дню молодежи в Тюмени мэрия совместно с различными компаниями организует праздник на Вознесенской набережной. URA.RU собрало список мероприятий, которые пройдут 24 июня в городе. Площадкой для празднования Дня молодежи станет Вознесенская набережная, которую поделят на четыре основные зоны. Первой из них заработает центральная сцена. Там, в 11:00 проведут зарядку для тюменцев, после чего откроется фестиваль чирлидинга. Торжественно праздник начнется с выступления мэра города Руслана Кухарука в 13:00. За этим последуют различные церемонии награждения, в том числе победителей косплей-фестиваля, который будет идти с 12:00 до 15:00. Далее начнется мастер-класс по кубинским танцам. Сменит его модный показ от местных кутюрье. Ближе к вечеру в 19:00 начнется дискотека на открытом воздухе с последующим финальным флешмобом. Левая зона Вознесенской набережной отличится большим количеством мастер-классов, которые будут идти с 12:00 до 18:00. Там же будут проводиться разнообразные интерактивные программы и выставки. Отдельно выделится экспозиция «На волне патриотизма», где для подростков устроят игровые «гладиаторские бои», а позже покажут рубку шашкой и танец с шашкой. На правой стороне Вознесенской набережной праздничная программа будет направлена на детские развлечения, занятия спортом и игры для компании. С 12:00 до 18:00 там будут работать спортивные площадки, где также покажут мастер-классы по различным видам спорта, связанным с скейтбордом, трюковым велосипедом и другими. Для детей в этой зоне пригласят аниматоров и проведут активные игры. На экспозиции «на волне релакса и общения» организуют пространство с играми для компаний, зону для отдыха и фут-зону.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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