Лукашенко заявил о 30-летней подготовке к войне

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко заявил, что ежедневно ведется работа над жизнью без войны Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о 30-летней подготовке к войне. Об этом он сообщил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.

«Вы все читаете упреки в мой адрес: 30 лет я готовлюсь к войне. Поэтому мы сегодня живем под мирным небом», — заявил Лукашенко. Его слова передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что жизнь без войны — это результат кропотливой ежедневной работы. «Современным белорусам посчастливилось родиться и жить под чистым небом», — отметил он

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о 30-летней подготовке к войне. Об этом он сообщил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу. «Вы все читаете упреки в мой адрес: 30 лет я готовлюсь к войне. Поэтому мы сегодня живем под мирным небом», — заявил Лукашенко. Его слова передает корреспондент БЕЛТА. Лукашенко подчеркнул, что жизнь без войны — это результат кропотливой ежедневной работы. «Современным белорусам посчастливилось родиться и жить под чистым небом», — отметил он
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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