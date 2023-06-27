Александр Лукашенко заявил, что ежедневно ведется работа над жизнью без войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о 30-летней подготовке к войне. Об этом он сообщил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.
«Вы все читаете упреки в мой адрес: 30 лет я готовлюсь к войне. Поэтому мы сегодня живем под мирным небом», — заявил Лукашенко. Его слова передает корреспондент БЕЛТА.
Лукашенко подчеркнул, что жизнь без войны — это результат кропотливой ежедневной работы. «Современным белорусам посчастливилось родиться и жить под чистым небом», — отметил он
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