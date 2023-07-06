06 июля 2023

Контракт с Вооруженными силами помог тюменскому рецидивисту избежать тюрьмы

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
В период мобилизации мужчина подписал контракт с ВС РФ Фото:

Жителя Казанского района освободили от тюремного заключения за пьяную езду, поскольку ранее он заключал контракт с Вооруженными силами РФ, чтобы принять участие в специальной военной операции. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. При этом, на момент задержания у мужчины уже были две судимости за управление транспортом в состоянии опьянения.

«С учетом того, что подсудимый в период мобилизации заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Суд на основании ст. 5 Федерального закона от 24 июня 2023 года № 270-ФЗ „Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции“, освободил его от отбывания наказания условно», — указано на официальном сайте пресс-службы судов

Мужчина был задержан 7 мая 2023 года за управление транспортным средством в нетрезвом виде. При этом, на тот момент он уже имел две судимости по ст. 264.1 УК РФ — управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Казанский районный суд признал его виновным и приговорил к 1 году 6 месяцам колонии общего режима. Однако в соответствии со ст. 5 № 270-ФЗ, он был условно освобожден от заключения.

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Жителя Казанского района освободили от тюремного заключения за пьяную езду, поскольку ранее он заключал контракт с Вооруженными силами РФ, чтобы принять участие в специальной военной операции. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. При этом, на момент задержания у мужчины уже были две судимости за управление транспортом в состоянии опьянения. «С учетом того, что подсудимый в период мобилизации заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Суд на основании ст. 5 Федерального закона от 24 июня 2023 года № 270-ФЗ „Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции“, освободил его от отбывания наказания условно», — указано на официальном сайте пресс-службы судов Мужчина был задержан 7 мая 2023 года за управление транспортным средством в нетрезвом виде. При этом, на тот момент он уже имел две судимости по ст. 264.1 УК РФ — управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Казанский районный суд признал его виновным и приговорил к 1 году 6 месяцам колонии общего режима. Однако в соответствии со ст. 5 № 270-ФЗ, он был условно освобожден от заключения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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