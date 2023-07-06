Контракт с Вооруженными силами помог тюменскому рецидивисту избежать тюрьмы

В период мобилизации мужчина подписал контракт с ВС РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жителя Казанского района освободили от тюремного заключения за пьяную езду, поскольку ранее он заключал контракт с Вооруженными силами РФ, чтобы принять участие в специальной военной операции. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. При этом, на момент задержания у мужчины уже были две судимости за управление транспортом в состоянии опьянения.

«С учетом того, что подсудимый в период мобилизации заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Суд на основании ст. 5 Федерального закона от 24 июня 2023 года № 270-ФЗ „Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции“, освободил его от отбывания наказания условно», — указано на официальном сайте пресс-службы судов

Мужчина был задержан 7 мая 2023 года за управление транспортным средством в нетрезвом виде. При этом, на тот момент он уже имел две судимости по ст. 264.1 УК РФ — управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Казанский районный суд признал его виновным и приговорил к 1 году 6 месяцам колонии общего режима. Однако в соответствии со ст. 5 № 270-ФЗ, он был условно освобожден от заключения.