На 11-м км трассы Р-404 (Тюмень — ХМАО) частично ограничили движение из-за аварии с большегрузом: по дороге рассыпан гравий и разлилось топливо. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
«Из-за ДТП частично ограничено движения на 11-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе. Большегруз Freightliner въехал в заднюю часть другого грузовика. Предварительно, 48-летний водитель уснул за рулем. Он доставлен в больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Движение ограничено в сторону Тюмени, проезд транспорта осуществляется по одной полосе. Проводятся работы по очистке проезжей части от высыпавшегося гравия и разлившегося топлива.
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