На «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО перекрыли движение из-за ДТП. Фото

На федеральной трассе Р-404 из-за ДТП с фурой частично ограничили движение
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Автодорога М5. Челябинск, фура, м5, дтп, происшествие, полиция, авария, автотранспорт, трасса м5, дпс, дорога
Из-за аварии с фурой на трассе частично перекрыли проезд (архивное фото) Фото:

На 11-м км трассы Р-404 (Тюмень — ХМАО) частично ограничили движение из-за аварии с большегрузом: по дороге рассыпан гравий и разлилось топливо. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Из-за ДТП частично ограничено движения на 11-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе. Большегруз Freightliner въехал в заднюю часть другого грузовика. Предварительно, 48-летний водитель уснул за рулем. Он доставлен в больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Движение ограничено в сторону Тюмени, проезд транспорта осуществляется по одной полосе. Проводятся работы по очистке проезжей части от высыпавшегося гравия и разлившегося топлива.

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На 11-м км трассы Р-404 (Тюмень — ХМАО) частично ограничили движение из-за аварии с большегрузом: по дороге рассыпан гравий и разлилось топливо. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Из-за ДТП частично ограничено движения на 11-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе. Большегруз Freightliner въехал в заднюю часть другого грузовика. Предварительно, 48-летний водитель уснул за рулем. Он доставлен в больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства. Движение ограничено в сторону Тюмени, проезд транспорта осуществляется по одной полосе. Проводятся работы по очистке проезжей части от высыпавшегося гравия и разлившегося топлива.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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