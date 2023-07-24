На «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО перекрыли движение из-за ДТП. Фото

На федеральной трассе Р-404 из-за ДТП с фурой частично ограничили движение

24 июля 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Из-за аварии с фурой на трассе частично перекрыли проезд (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На 11-м км трассы Р-404 (Тюмень — ХМАО) частично ограничили движение из-за аварии с большегрузом: по дороге рассыпан гравий и разлилось топливо. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Из-за ДТП частично ограничено движения на 11-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе. Большегруз Freightliner въехал в заднюю часть другого грузовика. Предварительно, 48-летний водитель уснул за рулем. Он доставлен в больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства. Движение ограничено в сторону Тюмени, проезд транспорта осуществляется по одной полосе. Проводятся работы по очистке проезжей части от высыпавшегося гравия и разлившегося топлива.

На 11-м км трассы Р-404 (Тюмень — ХМАО) частично ограничили движение из-за аварии с большегрузом: по дороге рассыпан гравий и разлилось топливо. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Из-за ДТП частично ограничено движения на 11-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе. Большегруз Freightliner въехал в заднюю часть другого грузовика. Предварительно, 48-летний водитель уснул за рулем. Он доставлен в больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства. Движение ограничено в сторону Тюмени, проезд транспорта осуществляется по одной полосе. Проводятся работы по очистке проезжей части от высыпавшегося гравия и разлившегося топлива.