Житель Кургана похвастался уловом окуней, которых поймал в Тоболе
Житель Кургана показал большой улов окуней, которых наловил в реке Тобол. Об этом горожанин рассказал в соцсети. К посту прикреплено фото улова.
«Тобол. Клевало до 10 часов утра. Ловил на рачка. Вся рыба отпущена», — написал рыбак в посте в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Курганцы в комментариях высказали удивление из-за того, что рыба была отпущена обратно в Тобол. А один из пользователей соцсети в шутку предположил, что возможно окуни были отпущены рыболовом на сковородку.
Ранее URA.RU сообщало, что курганец похвастался судаком весом 3,5 килограмма. Рыбу он поймал в реке Тобол в районе деревни Белый Яр.
Курганец показал улов окуней, которых поймал в Тоболе и затем отпустил
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