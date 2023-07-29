29 июля 2023
28 июля 2023

Курганец похвастался уловом окуней. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, рыбак, рыбалка, рыбалка весной
Житель Кургана похвастался уловом окуней, которых поймал в Тоболе Фото:

Житель Кургана показал большой улов окуней, которых наловил в реке Тобол. Об этом горожанин рассказал в соцсети. К посту прикреплено фото улова.

«Тобол. Клевало до 10 часов утра. Ловил на рачка. Вся рыба отпущена», — написал рыбак в посте в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Курганцы в комментариях высказали удивление из-за того, что рыба была отпущена обратно в Тобол. А один из пользователей соцсети в шутку предположил, что возможно окуни были отпущены рыболовом на сковородку.

Ранее URA.RU сообщало, что курганец похвастался судаком весом 3,5 килограмма. Рыбу он поймал в реке Тобол в районе деревни Белый Яр.

Курганец показал улов окуней, которых поймал в Тоболе и затем отпустил
Курганец показал улов окуней, которых поймал в Тоболе и затем отпустил
Фото:

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Житель Кургана показал большой улов окуней, которых наловил в реке Тобол. Об этом горожанин рассказал в соцсети. К посту прикреплено фото улова. «Тобол. Клевало до 10 часов утра. Ловил на рачка. Вся рыба отпущена», — написал рыбак в посте в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». Курганцы в комментариях высказали удивление из-за того, что рыба была отпущена обратно в Тобол. А один из пользователей соцсети в шутку предположил, что возможно окуни были отпущены рыболовом на сковородку. Ранее URA.RU сообщало, что курганец похвастался судаком весом 3,5 килограмма. Рыбу он поймал в реке Тобол в районе деревни Белый Яр.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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