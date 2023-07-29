Курганец похвастался уловом окуней. Фото

30 июля 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Житель Кургана похвастался уловом окуней, которых поймал в Тоболе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Житель Кургана показал большой улов окуней, которых наловил в реке Тобол. Об этом горожанин рассказал в соцсети. К посту прикреплено фото улова. «Тобол. Клевало до 10 часов утра. Ловил на рачка. Вся рыба отпущена», — написал рыбак в посте в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». Курганцы в комментариях высказали удивление из-за того, что рыба была отпущена обратно в Тобол. А один из пользователей соцсети в шутку предположил, что возможно окуни были отпущены рыболовом на сковородку. Ранее URA.RU сообщало, что курганец похвастался судаком весом 3,5 килограмма. Рыбу он поймал в реке Тобол в районе деревни Белый Яр. Курганец показал улов окуней, которых поймал в Тоболе и затем отпустил Фото: группа «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/inckrgn

Житель Кургана показал большой улов окуней, которых наловил в реке Тобол. Об этом горожанин рассказал в соцсети. К посту прикреплено фото улова. «Тобол. Клевало до 10 часов утра. Ловил на рачка. Вся рыба отпущена», — написал рыбак в посте в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». Курганцы в комментариях высказали удивление из-за того, что рыба была отпущена обратно в Тобол. А один из пользователей соцсети в шутку предположил, что возможно окуни были отпущены рыболовом на сковородку. Ранее URA.RU сообщало, что курганец похвастался судаком весом 3,5 килограмма. Рыбу он поймал в реке Тобол в районе деревни Белый Яр.