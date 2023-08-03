В Тюмени мужчина, угрожая продавцу магазина ножовкой по металлу, украл из магазина 30 мобильных телефонов и деньги. Об этом сообщили в telegram-канале «МВД Медиа».
«В Тюмени в одном из городских парков прошла операция по задержанию ранее неоднократно судимого 36-летнего жителя Тобольска, которого запечатлели камеры видеонаблюдения в салоне сотовой связи на улице Республики, когда он, угрожая продавцу-консультанту полотном ножовки по металлу, потребовал отдать ему смартфоны», — указано в сообщении. Опасаясь за свою жизнь, девушка отдала злоумышленнику 30 мобильных телефонов и деньги.
По данным следствия, сумма ущерба составила почти 300 тысяч рублей. Злоумышленник успел реализовать часть награбленного, остальные телефоны были переданы владельцу. В настоящий момент мужчина находится под стражей.
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