03 августа 2023

Тюменец с ножовкой устроил разбой в магазине. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо телефонов, мужчина украл деньги Фото:

В Тюмени мужчина, угрожая продавцу магазина ножовкой по металлу, украл из магазина 30 мобильных телефонов и деньги. Об этом сообщили в telegram-канале «МВД Медиа».

«В Тюмени в одном из городских парков прошла операция по задержанию ранее неоднократно судимого 36-летнего жителя Тобольска, которого запечатлели камеры видеонаблюдения в салоне сотовой связи на улице Республики, когда он, угрожая продавцу-консультанту полотном ножовки по металлу, потребовал отдать ему смартфоны», — указано в сообщении. Опасаясь за свою жизнь, девушка отдала злоумышленнику 30 мобильных телефонов и деньги.

По данным следствия, сумма ущерба составила почти 300 тысяч рублей. Злоумышленник успел реализовать часть награбленного, остальные телефоны были переданы владельцу. В настоящий момент мужчина находится под стражей.

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В Тюмени мужчина, угрожая продавцу магазина ножовкой по металлу, украл из магазина 30 мобильных телефонов и деньги. Об этом сообщили в telegram-канале «МВД Медиа». «В Тюмени в одном из городских парков прошла операция по задержанию ранее неоднократно судимого 36-летнего жителя Тобольска, которого запечатлели камеры видеонаблюдения в салоне сотовой связи на улице Республики, когда он, угрожая продавцу-консультанту полотном ножовки по металлу, потребовал отдать ему смартфоны», — указано в сообщении. Опасаясь за свою жизнь, девушка отдала злоумышленнику 30 мобильных телефонов и деньги. По данным следствия, сумма ущерба составила почти 300 тысяч рублей. Злоумышленник успел реализовать часть награбленного, остальные телефоны были переданы владельцу. В настоящий момент мужчина находится под стражей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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