Тюменец с ножовкой устроил разбой в магазине. Видео

04 августа 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Помимо телефонов, мужчина украл деньги Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени мужчина, угрожая продавцу магазина ножовкой по металлу, украл из магазина 30 мобильных телефонов и деньги. Об этом сообщили в telegram-канале «МВД Медиа». «В Тюмени в одном из городских парков прошла операция по задержанию ранее неоднократно судимого 36-летнего жителя Тобольска, которого запечатлели камеры видеонаблюдения в салоне сотовой связи на улице Республики, когда он, угрожая продавцу-консультанту полотном ножовки по металлу, потребовал отдать ему смартфоны», — указано в сообщении. Опасаясь за свою жизнь, девушка отдала злоумышленнику 30 мобильных телефонов и деньги. По данным следствия, сумма ущерба составила почти 300 тысяч рублей. Злоумышленник успел реализовать часть награбленного, остальные телефоны были переданы владельцу. В настоящий момент мужчина находится под стражей.

В Тюмени мужчина, угрожая продавцу магазина ножовкой по металлу, украл из магазина 30 мобильных телефонов и деньги. Об этом сообщили в telegram-канале «МВД Медиа». «В Тюмени в одном из городских парков прошла операция по задержанию ранее неоднократно судимого 36-летнего жителя Тобольска, которого запечатлели камеры видеонаблюдения в салоне сотовой связи на улице Республики, когда он, угрожая продавцу-консультанту полотном ножовки по металлу, потребовал отдать ему смартфоны», — указано в сообщении. Опасаясь за свою жизнь, девушка отдала злоумышленнику 30 мобильных телефонов и деньги. По данным следствия, сумма ущерба составила почти 300 тысяч рублей. Злоумышленник успел реализовать часть награбленного, остальные телефоны были переданы владельцу. В настоящий момент мужчина находится под стражей.