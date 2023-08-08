Пациентка после неудачного лечения зубов в Кургане уехала за помощью в Екатеринбург

09 августа 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Пациентка взыскала с Курганской областной больницы 200 тысяч рублей за неудачное лечение зубов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жительница Кургана после неудачного лечения зубов в двух больницах областного центра вынуждена была обратиться за помощью в Екатеринбург. С Курганской областной больницы женщина смогла взыскать компенсацию морального вреда в сумме 200 тысяч рублей за ненадлежащее лечение, говорится в решении, опубликованном в картотеке Курганского городского суда. «Взыскать с ГБУ „Курганская областная клиническая больница“ в пользу [ФИО] компенсацию морального вреда в размере 200000 руб., материальный ущерб в размере 79160,1 руб., штраф в размере 139580 руб. Взыскать с ГБУ „Курганская областная клиническая больница“ государственную пошлину в бюджет муниципального образования г. Курган в размере 2 574,80 рублей», — говорится в решении суда. Пациентка обратилась в Курганскую областную больницу в январе 2019 года после неудачного лечения в городской стоматологической поликлинике. В КОКБ женщине платно пролечили зуб. У нее началась постоянная ноющая боль, закладывание левого уха и шум в ушах. Женщина выполняла все рекомендации врача, принимала лекарства, проходила обследования, но результата не было. Пациентка предъявила претензию больнице, на что ей предложили вернуть стоимость лечения зуба — 2800 рублей, на требования о компенсации морального вреда не ответили. В ноябре 2019 года ей пришлось обратиться в Свердловскую областную больницу, где она прошла платное лечение. С Курганской областной больницы пациентка потребовала 500 тысяч рублей компенсации морального вреда, суд удовлетворил иск частично. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана отсудила у стоматологии месячную зарплату. Пациентка курганской стоматологии после неудачной операции по удалению зуба в течение месяца не смогла работать. В больницах Курганской области остро не хватает врачей-специалистов, в том числе стоматологов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Кургана после неудачного лечения зубов в двух больницах областного центра вынуждена была обратиться за помощью в Екатеринбург. С Курганской областной больницы женщина смогла взыскать компенсацию морального вреда в сумме 200 тысяч рублей за ненадлежащее лечение, говорится в решении, опубликованном в картотеке Курганского городского суда. «Взыскать с ГБУ „Курганская областная клиническая больница“ в пользу [ФИО] компенсацию морального вреда в размере 200000 руб., материальный ущерб в размере 79160,1 руб., штраф в размере 139580 руб. Взыскать с ГБУ „Курганская областная клиническая больница“ государственную пошлину в бюджет муниципального образования г. Курган в размере 2 574,80 рублей», — говорится в решении суда. Пациентка обратилась в Курганскую областную больницу в январе 2019 года после неудачного лечения в городской стоматологической поликлинике. В КОКБ женщине платно пролечили зуб. У нее началась постоянная ноющая боль, закладывание левого уха и шум в ушах. Женщина выполняла все рекомендации врача, принимала лекарства, проходила обследования, но результата не было. Пациентка предъявила претензию больнице, на что ей предложили вернуть стоимость лечения зуба — 2800 рублей, на требования о компенсации морального вреда не ответили. В ноябре 2019 года ей пришлось обратиться в Свердловскую областную больницу, где она прошла платное лечение. С Курганской областной больницы пациентка потребовала 500 тысяч рублей компенсации морального вреда, суд удовлетворил иск частично. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана отсудила у стоматологии месячную зарплату. Пациентка курганской стоматологии после неудачной операции по удалению зуба в течение месяца не смогла работать. В больницах Курганской области остро не хватает врачей-специалистов, в том числе стоматологов.