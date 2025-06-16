ОПГ из Сибири похитила криптоинвестора в Екатеринбурге ради полумиллиарда рублей

Житель Алтайского края собрал банду из шести человек, с которой похитил криптоинвестора из Екатеринбурга в надежде выбить из него 500 миллионов рублей. Бизнесмена вывезли в лес, где тот раскрыл пароль от кошельков, на которых было около 5,6 млн рублей, рассказали URA.RU правоохранители.
«Весной 2023 года житель Алтайска после получения информации о наличии у екатеринбуржца денежных средств и цифровой валюты на общую сумму свыше 500 млн рублей создал банду в целях нападения на последнего и совершения хищения у него денег и цифровой валюты», — пояснили в прокуратуре. Представители регионального СУ СКР отметили, что в конце июля того же года банда приехала в Екатеринбург, где вывезла в лес бизнесмена, угрожая оружием и требуя данные от кошелька. После избиения мужчина раскрыл логин и пароль.
Позже преступники скрылись, оставив криптоинвестора привязанным к дереву. Спустя время он освободился и обратился в полицию. Вскоре было заведено уголовное дело. Силовикам удалось выйти на след банды в Алтайском крае и Крыму, задержать пятерых человек, а затем этапировать в Екатеринбург.
Всего в состав банды входило шесть человек, один из них бывший сотрудник ГУ МВД России по Алтайскому краю. Для сбора сведений о бизнесмене был вовлечен начальник отделения ЭБ и ПК ОМВД России по Новоалтайску, который за свою работу получил 300 тысяч рублей. Участники группировки были обеспечены огнестрельным оружием.
Задержанных обвинили по семи статьям УК РФ в зависимости от роли в деле. Следователи добавили, что сейчас преступники находятся под стражей. Вскоре уголовное дело направят в суд.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в задержании банды участвовали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД по Свердловской области и оперативники регионального управления ФСБ России. «Задержать злоумышленников удалось в июне 2024 года», — отметил полковник Горелых.
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