Бывший чекист из Тюмени Горшков войдет в состав курганского избиркома

ЛДПР планирует ввести пенсионера, бывшего сотрудника ФСБ Тюменской области Игоря Горшкова в состав курганского избиркома. Его кандидатура согласована главой партии Леонидом Слуцким. Об этом URA.RU рассказали источники близкие к правительству региона.
«Игоря Горшкова планируют ввести в состав областного Избирательного комитета с правом решающего голоса* от ЛДПР. На этом посту он заменит Павла Вагина, который намерен вплотную заняться выборной кампанией», — говорят инсайдеры.
При этом они уточняют, что не все довольны подобной заменой. Коренной житель региона, по мнению некоторых, больше подходит на эту должность. «Необходимо быть в курсе региональных особенностей территорий, понимать, какой в Курганской области сформирован политический ландшафт. К тому же надо физически находиться в области. Будет ли это делать Горшков — вопрос», — считают инсайдеры. При этом политики уточняют, что введение тюменца в курганский избирком вполне законная процедура.
В разговоре с URA.RU Горшков ушел от ответа на вопрос о выдвижении его кандидатуры в избирком. Он порекомендовал обратиться в облдуму. Там URA.RU подтвердили, что в ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен. Документы за подписью главы ЛДПР Слуцкого поступили.
Ранее URA.RU писало, что Игорь Горшков рассматривается как один из возможных кандидатов на пост главы курганского отделения ЛДПР. Выборы в Курганскую областную думу пройдут в сентябре 2025 года. Курганцам предстоит выбрать 34 депутата.
Для справки
*Член областного Избирательного комитета с правом решающего голоса выполняет следующие обязанности:
- Участвует в заседаниях комиссии.
- Вносит предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, и требует проведения по ним голосования.
- Задает другим участникам заседания вопросы в соответствии с повесткой дня и получает на них ответы по существу.
- Знакомится с документами и материалами комиссии и получает заверенные копии этих документов.
- Принимает протоколы нижестоящих комиссий, проверяет правильность их оформления и суммирует данные, содержащиеся в этих протоколах.
- После окончания подведения итогов комиссия принимает решение о результатах выборов, и члены комиссии подписывают итоговый протокол.
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