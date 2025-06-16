В Свердловской области хотят избавиться от наследия экс-губернатора Куйвашева

Встреча выпускников Клуба веселых и находчивых в Екатеринбурге 20 июня может стать последней. По словам осведомленного источника URA.RU, в 2026 году выделять деньги на шоу, которое с подачи экс-губернатора Евгения Куйвашева ежегодно проводилось с 2019 года в уральской столице, из областного бюджета не планируется.
«Была вероятность, что получится найти компромисс [между организаторами и региональными властями] и договориться по софинансированию проекта на следующий год. Но не удалось», — поделился собеседник. По словам другого, не исключено, что в следующем году ситуацию все-таки могут переиграть.
В 2022 году на КВН из областного бюджета выделяли 40 млн рублей. В этом году встреча обошлась властям в 26 млн. Корреспондент обратился с запросом в департамент информационной политики с просьбой о комментарии, ответ ожидается. Представитель компании «Амик» — оператора КВН — на вопрос, обсуждалось ли с руководством региона будущее проекта, ответила, что сейчас все сосредоточены на подготовке к ближайшей встрече.
О том, чтобы проводить в Екатеринбурге встречи выпускников КВН, Куйвашев в 2019 году лично договаривался с бессменным руководителем шоу Александром Масляковым — уроженцем Свердловска. Экс-губернатор гордился, что в регионе мощное КВН движение — есть сильнейшая команда «Уральские пельмени», здесь же родился и Сергей Светлаков.
С 2019 году встречи ежегодно проводились в «Екатеринбург-ЭКСПО», а одной из главных фишек были шутки про местных политиков. В 2024 году, например, шутили про ротацию Куйвашева и про общественный транспорт в Екатеринбурге, обращаясь к мэру Алексею Орлову. Тогда гостями игры стали «Сборная Пермского края», «Русская дорога» и «Доктор Хаусс», а в жюри сидели глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, актер Михаил Боярский, ведущая Алла Михеева, участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков и дрессировщик Эдгар Запашный. В этом году сыграют три команды: «Четыре татарина», «Нарты из Абхазии» и «Сборная МАИ». Встреча пройдет 20 июня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!