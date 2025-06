Новое лицо ужаса: как Secret of the Mimic меняет правила в культовой игре — по версии URA.RU в Кургане

Курганцы успели поиграть в новую часть культовой страшилки FNAF

Новый хоррор по FNAF получился хорошим, но еще есть недочеты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Недавно вышла Five Nights at Freddy's (FNAF): Secret of the Mimic — свежая часть легендарной франшизы, созданной Скоттом Коутоном и развиваемой Steel Wool Studios, в которую уже успели поиграть курганцы. Игра предлагает игрокам отправиться в заброшенный особняк Мюррея, где когда-то создавались экспериментальные аниматроники, чтобы раскрыть тайны исчезновения его создателя и забрать прототип загадочного существа — Мимика. Корреспондент и сама успела оценить игру, о чем и расскажет читателям URA.RU. Сюжет без спойлеров Антагонистом части становится Мимик Фото: скрин из игры FNAF: Secret of the Mimic Вы играете за Арнольда, механика, который получает задание проникнуть в особняк Мюррея и вернуть прототип аниматроника — Мимика. Особняк полон загадок, головоломок и опасностей, а главный антагонист — Мимик — способен принимать облик любого персонажа и адаптироваться к действиям игрока. По мере продвижения игрок будет раскрывать секреты Мюррея и пытаться выжить в этом зловещем месте. Плюсы и минусы игры: Особенностью игры стало то, что игрокам предоставляется возможность свободно перемещаться по различным локациям и исследовать зловещий особняк, наполненный загадками и тайнами, что значительно расширяет традиционный игровой процесс, характерный для данной серии. Предшественники этой части, а именно FNAF с первой по четвертую части, были более скованными в гемплее. Свободного передвижения по локациям не было, была возможность только перемещаться между камерами. В Secret of the Mimic появились новые аниматроники Фото: скрин из игры FNAF: Secret of the Mimic Особый интерес вызывает и искусственный интеллект главного противника — Мимика. Его поведение адаптируется к действиям пользователя, что повышает уровень напряжения и обеспечивает разнообразие игровых ситуаций. Также мистическая и тревожная атмосфера формируется не только за счет визуального и звукового оформления, но и благодаря проработанному лору, который постепенно раскрывается через найденные документы и детали окружающего мира. Но не все так радужно. Например, техническая часть оставляет желать лучшего: графика и анимация не впечатляют, озвучка и звуковое сопровождение местами слабые. Также есть проблемы с управлением, так как некоторые механики могут показаться странными и не всегда удобным. Если говорить субъективно, то атмосфера страха не всегда достигает пика — Мимика можно довольно эффективно избегать, что снижает уровень напряжения. Но это уже для каждого игрока по-разному — фанатам хоррор-игр будет сложно впечатлиться от нового FNAFа. Оценка геймплея и технической части Игра отходит от классического формата наблюдения через камеры и добавляет свободное перемещение, стелс и решение головоломок. Это свежий, но не революционный подход, который понравится тем, кто устал от однообразия предыдущих частей. Технически игра выполнена на среднем уровне — есть недочеты в графике и звуке, но они не портят общий опыт. Конечно, сильно ругать игру не нужно. Для игровой индустрии стало в порядке вещей выпускать продукты в первоначальном виде, где есть и лаги, и зависания. Комьюнити игроков достаточно большое, а файл оптимизации сложно подстоить под всех сразу. Поэтому постепенно игра должна нормализоваться, а графика и гемплей будут более комфортными. Почему франшиза Five Nights at Freddy's стала культовой Франшиза стала культовой благодаря уникальному сочетанию ужаса и необычной локации — пиццерии с аниматрониками, которые днем развлекают детей, а ночью превращаются в опасных монстров. Это создает сильный контраст и атмосферу тревоги. Кроме того, сюжет подается через намеки и загадки, что позволяет фанатам самостоятельно додумывать историю и строить теории. Популярность среди блогеров и стримеров сделала серию онлайн-феноменом, а уникальные персонажи-аниматроники стали знаковыми в жанре хоррора. Важно отметить и то, что FNAF породила большое комьюнити творцов — со всего мира игроки, вдохновившись франшизой, создают свои игры (их называют fan-made). Это и The Joy of Creation, и JR's, и One Night at Flumpty's, и многие другие. Итог Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic — это интересное развитие серии с новыми механиками исследования и стелса, которое понравится фанатам, ищущим свежие впечатления в знакомом мире. Несмотря на технические огрехи и не всегда высокий уровень страха, игра достойно продолжает легендарную франшизу, раскрывая новые тайны и предлагая глубокий лор. Для поклонников FNAF это обязательный к прохождению проект, а для новичков — хороший повод познакомиться с атмосферой и историей серии.

