Тюменский призывник сбежал со сборного пункта, но захотел вернуться

10 августа 2023 в 09:39 Размер текста - 17 +

После штрафа молодой человек раскаялся в побеге и выразил желание служить в армии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменский призывник сбежал с областного сборного пункта, но после суда раскаялся и выразил желание служить в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Убедившись в том, что за его действиями никто не наблюдает, молодой человек самовольно покинул сборный пункт военного комиссариата. В судебном заседании пояснил, что около пяти часов утра он убежал из медсанчасти, перелез через забор и ушел к своим знакомым с целью скрываться от призыва. В содеянном он раскаивается, желает служить в армии и быть призванным», — говорится в сообщении. Известно, что призывник и его жена в настоящий момент нигде не работают, женщина находится на шестом месяце беременности. Мужчина будет призван, также ему предстоит заплатить штраф.

Тюменский призывник сбежал с областного сборного пункта, но после суда раскаялся и выразил желание служить в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Убедившись в том, что за его действиями никто не наблюдает, молодой человек самовольно покинул сборный пункт военного комиссариата. В судебном заседании пояснил, что около пяти часов утра он убежал из медсанчасти, перелез через забор и ушел к своим знакомым с целью скрываться от призыва. В содеянном он раскаивается, желает служить в армии и быть призванным», — говорится в сообщении. Известно, что призывник и его жена в настоящий момент нигде не работают, женщина находится на шестом месяце беременности. Мужчина будет призван, также ему предстоит заплатить штраф.