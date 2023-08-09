09 августа 2023

Тюменский призывник сбежал со сборного пункта, но захотел вернуться

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После штрафа молодой человек раскаялся в побеге и выразил желание служить в армии Фото:

Тюменский призывник сбежал с областного сборного пункта, но после суда раскаялся и выразил желание служить в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Убедившись в том, что за его действиями никто не наблюдает, молодой человек самовольно покинул сборный пункт военного комиссариата. В судебном заседании пояснил, что около пяти часов утра он убежал из медсанчасти, перелез через забор и ушел к своим знакомым с целью скрываться от призыва. В содеянном он раскаивается, желает служить в армии и быть призванным», — говорится в сообщении.

Известно, что призывник и его жена в настоящий момент нигде не работают, женщина находится на шестом месяце беременности. Мужчина будет призван, также ему предстоит заплатить штраф.

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Тюменский призывник сбежал с областного сборного пункта, но после суда раскаялся и выразил желание служить в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Убедившись в том, что за его действиями никто не наблюдает, молодой человек самовольно покинул сборный пункт военного комиссариата. В судебном заседании пояснил, что около пяти часов утра он убежал из медсанчасти, перелез через забор и ушел к своим знакомым с целью скрываться от призыва. В содеянном он раскаивается, желает служить в армии и быть призванным», — говорится в сообщении. Известно, что призывник и его жена в настоящий момент нигде не работают, женщина находится на шестом месяце беременности. Мужчина будет призван, также ему предстоит заплатить штраф.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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