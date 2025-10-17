Основные заторы сосредоточены на центральных улицах города
Пробки в Тюмени на вечер 17 октября оцениваются на шесть баллов из десяти. Такие данные опубликованы на сервисе 2ГИС.
«Тюмень, 17 октября, 18:06. Пробки шесть баллов», — указано на сайте 2ГИС.
Основные заторы сосредоточены в центральной части города. Постоять придется на улицах Профсоюзной, Мельникайте, Федюнинского и Московском тракте.
Сервисом отмечены восемь аварий. ДТП зафиксированы на Червишевском тракте, Профсоюзной, Челюскинцев, сразу два — на улице 50 лет ВЛКСМ.
В городе зафиксировано восемь ДТП
