Пробки в Тюмени оцениваются на шесть баллов
Основные заторы сосредоточены на центральных улицах города
Пробки в Тюмени на вечер 17 октября оцениваются на шесть баллов из десяти. Такие данные опубликованы на сервисе 2ГИС.

«Тюмень, 17 октября, 18:06. Пробки шесть баллов», — указано на сайте 2ГИС.

Основные заторы сосредоточены в центральной части города. Постоять придется на улицах Профсоюзной, Мельникайте, Федюнинского и Московском тракте.

Сервисом отмечены восемь аварий. ДТП зафиксированы на Червишевском тракте, Профсоюзной, Челюскинцев, сразу два — на улице 50 лет ВЛКСМ.

