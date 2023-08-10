10 августа 2023
09 августа 2023

В ЯНАО мать ударила ножом спящего сына

В Ямальском районе ЯНАО мать попыталась зарезать сына
© Служба новостей «URA.RU»
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Окровавленный нож. Курган, место преступления, окровавленный нож, убийство
В Сеяхе мать пыталась зарезать спящего сына (фото из архива) Фото:

Жительница села Сеяха Ямальского района ЯНАО пыталась зарезать спящего сына. Об этом сообщила пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.

«В селе Сеяха в июне местная жительница, 1977 года рождения, распивая спиртное совместно с 26-летним сыном, вступила с ним в конфликт. Дождавшись когда мужчина уснет, она нанесла ему кухонным ножом удар в область груди», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.

После она пошла к родственникам, где призналась в своем деянии. Родственники вызвали скорую медицинскую помощь, медикам удалось спасти раненого. В настоящее время следователи устанавливают все детали преступления.

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Жительница села Сеяха Ямальского района ЯНАО пыталась зарезать спящего сына. Об этом сообщила пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В селе Сеяха в июне местная жительница, 1977 года рождения, распивая спиртное совместно с 26-летним сыном, вступила с ним в конфликт. Дождавшись когда мужчина уснет, она нанесла ему кухонным ножом удар в область груди», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. После она пошла к родственникам, где призналась в своем деянии. Родственники вызвали скорую медицинскую помощь, медикам удалось спасти раненого. В настоящее время следователи устанавливают все детали преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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