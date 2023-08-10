В ЯНАО мать ударила ножом спящего сына

В Ямальском районе ЯНАО мать попыталась зарезать сына

11 августа 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

В Сеяхе мать пыталась зарезать спящего сына (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жительница села Сеяха Ямальского района ЯНАО пыталась зарезать спящего сына. Об этом сообщила пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В селе Сеяха в июне местная жительница, 1977 года рождения, распивая спиртное совместно с 26-летним сыном, вступила с ним в конфликт. Дождавшись когда мужчина уснет, она нанесла ему кухонным ножом удар в область груди», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. После она пошла к родственникам, где призналась в своем деянии. Родственники вызвали скорую медицинскую помощь, медикам удалось спасти раненого. В настоящее время следователи устанавливают все детали преступления.

Жительница села Сеяха Ямальского района ЯНАО пыталась зарезать спящего сына. Об этом сообщила пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В селе Сеяха в июне местная жительница, 1977 года рождения, распивая спиртное совместно с 26-летним сыном, вступила с ним в конфликт. Дождавшись когда мужчина уснет, она нанесла ему кухонным ножом удар в область груди», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. После она пошла к родственникам, где призналась в своем деянии. Родственники вызвали скорую медицинскую помощь, медикам удалось спасти раненого. В настоящее время следователи устанавливают все детали преступления.