Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал в Абатский район с рабочим визитом, чтобы посетить поликлинику и детский сад. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Началась рабочая поездка губернатора Тюменской области Александра Моора в Абатский район. Он осмотрел поликлинику в селе Абатском после капитального ремонта», — пишет инфоцентр в telegram-канале. Также глава региона посетил один из корпусов детского сада «Сибирячок».
В конце рабочего визита Моор прибыл на торжественное празднование 100-летнего юбилея Абатского района. Там глава региона вручил жителям губернаторские благодарности.
Фото: telegram-канал «Информационный центр Правительства Тюменской области», https://t.me/operativnyishtabtyumen
Фото: telegram-канал «Информационный центр Правительства Тюменской области», https://t.me/operativnyishtabtyumen
Фото: telegram-канал «Информационный центр Правительства Тюменской области», https://t.me/operativnyishtabtyumen
Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал в Абатский район с рабочим визитом, чтобы посетить поликлинику и детский сад. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Началась рабочая поездка губернатора Тюменской области Александра Моора в Абатский район. Он осмотрел поликлинику в селе Абатском после капитального ремонта», — пишет инфоцентр в telegram-канале. Также глава региона посетил один из корпусов детского сада «Сибирячок». В конце рабочего визита Моор прибыл на торжественное празднование 100-летнего юбилея Абатского района. Там глава региона вручил жителям губернаторские благодарности.