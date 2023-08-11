Моор посетил Абатский район во время празднования его 100-летия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал в Абатский район с рабочим визитом, чтобы посетить поликлинику и детский сад. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Началась рабочая поездка губернатора Тюменской области Александра Моора в Абатский район. Он осмотрел поликлинику в селе Абатском после капитального ремонта», — пишет инфоцентр в telegram-канале. Также глава региона посетил один из корпусов детского сада «Сибирячок».

В конце рабочего визита Моор прибыл на торжественное празднование 100-летнего юбилея Абатского района. Там глава региона вручил жителям губернаторские благодарности.

Фото: telegram-канал «Информационный центр Правительства Тюменской области», https://t.me/operativnyishtabtyumen

Фото: telegram-канал «Информационный центр Правительства Тюменской области», https://t.me/operativnyishtabtyumen