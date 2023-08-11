11 августа 2023

Губернатор Моор приехал с рабочим визитом в Абатский район. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, моор александр
Моор посетил Абатский район во время празднования его 100-летия Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал в Абатский район с рабочим визитом, чтобы посетить поликлинику и детский сад. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Началась рабочая поездка губернатора Тюменской области Александра Моора в Абатский район. Он осмотрел поликлинику в селе Абатском после капитального ремонта», — пишет инфоцентр в telegram-канале. Также глава региона посетил один из корпусов детского сада «Сибирячок».

В конце рабочего визита Моор прибыл на торжественное празднование 100-летнего юбилея Абатского района. Там глава региона вручил жителям губернаторские благодарности.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал в Абатский район с рабочим визитом, чтобы посетить поликлинику и детский сад. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Началась рабочая поездка губернатора Тюменской области Александра Моора в Абатский район. Он осмотрел поликлинику в селе Абатском после капитального ремонта», — пишет инфоцентр в telegram-канале. Также глава региона посетил один из корпусов детского сада «Сибирячок». В конце рабочего визита Моор прибыл на торжественное празднование 100-летнего юбилея Абатского района. Там глава региона вручил жителям губернаторские благодарности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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