17 августа 2023

Екатеринбургской семье подложили под дверь голову свиньи

© Служба новостей «URA.RU»
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Семье екатеринбуржцев подложили под дверь голову свиньи Фото:

В Екатеринбурге злоумышленник затерроризировал семейную пару. Сначала супругам сжег автомобиль, а теперь под дверь их квартиры подложил отрубленную голову свиньи и исписал подъезд устрашающими надписями.

«Считаю, что в отношении моей семьи ведется организованная деятельность, а именно вымогательство, сопряженное с угрозой убийством и причинением вреда имуществу. Моя семья получила психологический удар: дети и супруга напуганы, боятся оставаться одни дома», — рассказал потерпевший порталу Е1.

Накануне супругам под дверь квартиры подложили голову свиньи. Полицейским удалось вычислить и задержать злоумышленника, который сделал это. Возбуждено уголовное дело.

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В Екатеринбурге злоумышленник затерроризировал семейную пару. Сначала супругам сжег автомобиль, а теперь под дверь их квартиры подложил отрубленную голову свиньи и исписал подъезд устрашающими надписями. «Считаю, что в отношении моей семьи ведется организованная деятельность, а именно вымогательство, сопряженное с угрозой убийством и причинением вреда имуществу. Моя семья получила психологический удар: дети и супруга напуганы, боятся оставаться одни дома», — рассказал потерпевший порталу Е1. Накануне супругам под дверь квартиры подложили голову свиньи. Полицейским удалось вычислить и задержать злоумышленника, который сделал это. Возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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