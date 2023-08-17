Екатеринбургской семье подложили под дверь голову свиньи

В Екатеринбурге злоумышленник затерроризировал семейную пару. Сначала супругам сжег автомобиль, а теперь под дверь их квартиры подложил отрубленную голову свиньи и исписал подъезд устрашающими надписями.
«Считаю, что в отношении моей семьи ведется организованная деятельность, а именно вымогательство, сопряженное с угрозой убийством и причинением вреда имуществу. Моя семья получила психологический удар: дети и супруга напуганы, боятся оставаться одни дома», — рассказал потерпевший порталу Е1.
Накануне супругам под дверь квартиры подложили голову свиньи. Полицейским удалось вычислить и задержать злоумышленника, который сделал это. Возбуждено уголовное дело.
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