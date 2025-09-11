Атакованный в Сети свердловский мэр мыл грунтовую дорогу: биография главы Серова

Переживший пиар-атаку мэр Серова руководит городом семь лет
Василий Сизиков переехал из Тюмени в Свердловскую область в 2015 году
Василий Сизиков переехал из Тюмени в Свердловскую область в 2015 году Фото:

Мэр Серова (Свердловская область) Василий Сизиков, которого анонимные telegram-каналы «отправили» в отставку, известен тем, что в 2021 году мыл дороги перед приездом губернатора. Также он ввел дресс-код для муниципальных служащих. Больше о мэре, который стал на слуху в последние дни  — в материале URA.RU.

Биография Василия Сизикова

Сизикову 52 года. Родился он в Тюмени. Начальное образование получил в Когалыме (ХМАО). С отличием окончил в Тюмени строительный техникум, затем государственную архитектурно-строительную академию, позже — госуниверситет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Работа в Тюменской области 

Василий Сизиков утвердил дресс-код для служащих
Василий Сизиков утвердил дресс-код для служащих
Фото:

Сизиков работал мастером в строительной компании, потом пришел на муниципальную службу. С 2005 по 2007 год был заместителем у Евгения Куйвашева, который возглавлял Тобольск. Затем возглавлял управление капитального строительства региона, в 2011-м стал замдиректора департамента образования и науки Тюменской области.

Переезд в Свердловскую область 

В Свердловскую область Сизиков переехал в 2015 году. Как считается, по приглашению Евгения Куйвашева, который в 2012 году возглавил регион. Он стал замглавы Верхотурья, а в 2016-м возглавил город (после ухода в отставку Юрия Першина). Однако в 2017 году был вынужден уйти в отставку. Депутаты гордумы вменили Сизикову в вину, в частности, проблемы с ремонтом автодороги, низкие темпы подготовки к отопительному сезону, строительство для детей-сирот непригодного для проживания жилья. Сизиков в итоге занял пост замминистра строительства Свердловской области. А с 2018 года возглавил Серов (пришел на место Елены Бердниковой).

Работа мэром Серова

Главой Серова Василий Сизиков стал в 2018 году
Главой Серова Василий Сизиков стал в 2018 году
Фото:

Став мэром, Сизиков опубликовал декларацию о доходах за 2018 год, где содержалась информация про его несовершеннолетнего сына. Парень, который учился в седьмом классе, заработал за год 409,3 тысячи рублей. Этот факт вызвал бурные обсуждения. Сизиков объяснял, что это были указаны алименты, которые он выплачивал бывшей супруге.

В 2021 году он утвердил новые правила поведения муниципальных служащих и их дресс-код. Чиновникам запретили обсуждать поступки мэра и коллег. Мужчины должны были носить галстуки и чистить ботинки до блеска. Из аксессуаров разрешалось только использование часов и обручальных колец. У женщин юбки должны были быть не выше пяти сантиметров от колен, а волосы до плеч. Им также запретили и украшения. По мнению Сизикова, новые правила должны были заставить чиновников более качественно выполнять обязанности и исключить коррупцию. 

В 2021 году Сизиков наказал помыть к приезду Куйвашева грунтовую дорогу в Серове. На что губернатор шуткой подчеркнул, что надо было положить еще и асфальт.

В январе 2022 года Сизиков возглавил в городе отделение ЕР. В 2023 году поддержал закупку автоклуба на базе модели КамАЗ-43118, так как это позволит «всей деревне танцевать». И в том же году был переизбран на должность главы Серова. 

В январе 2025 года Сизикова рассматривали (после отставки Николая Смирнова) в качестве одного из кандидатов на пост министра ЖКХ Свердловской области. В интервью журналистам Сизиков рассказывал, что он отец троих детей. У него две дочери и сын. 

Пиар-атака в Telegram

В последние дни Сизиков стал жертвой пиар-атаки анонимных telegram-каналов. Там появилось сообщение, что он якобы подал в отставку по собственному желанию из-за претензий правоохранителей. И сам Сизиков, и источники URA.RU, близкие к губернаторской резиденции, эту информацию опровергли. «Это фейк. Перед выборами губернатора заявления об отставке никто писать не будет», — объяснил источник URA.RU.

Отставки мэра Серова требовали в марте. Тогда в местную думу было внесено представление о досрочном прекращении его полномочий. В декларации о доходах и расходах Сизикова выявили нарушения. Однако дума документ отклонила.

