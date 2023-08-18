В Екатеринбурге свиньи оккупировали кладбище

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Аллея героев ЧВК Вагнер на Северном кладбище города Березовский. Свердловская область, аллея героев чвк вагенр, северное кладбище березовского
Никольское кладбище оккупировали свиньи Фото:

В Екатеринбурге свиньи оккупировали могилы на Никольском кладбище. На это 18 августа пожаловались горожане.

«Я сфотографировала их издалека. Ближе подходить было страшно, они были с поросятами, хряк зловеще рычал в мою сторону и встал на ноги», — сказала читательница порталу Е1.

Она рассказала, что рядом с кладбищем живет свинопас. По ее словам, он не следит стадом. Кроме того, женщина пыталась найти смотрителя кладбища, чтобы пожаловаться, но сделать ей этого не удалось.

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В Екатеринбурге свиньи оккупировали могилы на Никольском кладбище. На это 18 августа пожаловались горожане. «Я сфотографировала их издалека. Ближе подходить было страшно, они были с поросятами, хряк зловеще рычал в мою сторону и встал на ноги», — сказала читательница порталу Е1. Она рассказала, что рядом с кладбищем живет свинопас. По ее словам, он не следит стадом. Кроме того, женщина пыталась найти смотрителя кладбища, чтобы пожаловаться, но сделать ей этого не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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