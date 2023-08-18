В Екатеринбурге свиньи оккупировали кладбище

Никольское кладбище оккупировали свиньи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге свиньи оккупировали могилы на Никольском кладбище. На это 18 августа пожаловались горожане.

«Я сфотографировала их издалека. Ближе подходить было страшно, они были с поросятами, хряк зловеще рычал в мою сторону и встал на ноги», — сказала читательница порталу Е1.

Она рассказала, что рядом с кладбищем живет свинопас. По ее словам, он не следит стадом. Кроме того, женщина пыталась найти смотрителя кладбища, чтобы пожаловаться, но сделать ей этого не удалось.