В Салехарде на два часа задержали рейс на Сочи
В аэропорту Салехарда 30 августа на два часа задержали чартерный рейс с детьми до Сочи. Вылет задерживается из-за позднего прибытия воздушного судна, сообщили в справочной службе воздушной гавани.
«Самолет в Сочи будет отправлен в 13 часов 20 минут. Это чартерный рейс с детьми. Причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна», — сообщили корреспонденту агентства в справочной аэропорта Салехард.
По расписанию, самолет должен был отправиться в 11 часов 30 минут. Время задержки составит около двух часов.
В Салехарде задержан самолет до Сочи
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