29 августа 2023

Дети из ЯНАО не смогли вовремя вылететь на отдых в Сочи. Скрин

В аэропорту Салехарда на два часа задержали авиарейс до Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово после происшествия с посадкой самолета АН-12. Екатеринбург, кольцово, зал ожидания, информационное табло, задержка рейса
В Салехарде на два часа задержали рейс на Сочи Фото:

В аэропорту Салехарда 30 августа на два часа задержали чартерный рейс с детьми до Сочи. Вылет задерживается из-за позднего прибытия воздушного судна, сообщили в справочной службе воздушной гавани.

«Самолет в Сочи будет отправлен в 13 часов 20 минут. Это чартерный рейс с детьми. Причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна», — сообщили корреспонденту агентства в справочной аэропорта Салехард.

По расписанию, самолет должен был отправиться в 11 часов 30 минут. Время задержки составит около двух часов.

В Салехарде задержан самолет до Сочи
В Салехарде задержан самолет до Сочи
Фото:

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В аэропорту Салехарда 30 августа на два часа задержали чартерный рейс с детьми до Сочи. Вылет задерживается из-за позднего прибытия воздушного судна, сообщили в справочной службе воздушной гавани. «Самолет в Сочи будет отправлен в 13 часов 20 минут. Это чартерный рейс с детьми. Причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна», — сообщили корреспонденту агентства в справочной аэропорта Салехард. По расписанию, самолет должен был отправиться в 11 часов 30 минут. Время задержки составит около двух часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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