Дети из ЯНАО не смогли вовремя вылететь на отдых в Сочи. Скрин

В аэропорту Салехарда на два часа задержали авиарейс до Сочи

30 августа 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

В Салехарде на два часа задержали рейс на Сочи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Салехарда 30 августа на два часа задержали чартерный рейс с детьми до Сочи. Вылет задерживается из-за позднего прибытия воздушного судна, сообщили в справочной службе воздушной гавани. «Самолет в Сочи будет отправлен в 13 часов 20 минут. Это чартерный рейс с детьми. Причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна», — сообщили корреспонденту агентства в справочной аэропорта Салехард. По расписанию, самолет должен был отправиться в 11 часов 30 минут. Время задержки составит около двух часов. В Салехарде задержан самолет до Сочи Фото: скрин онлайн-табло аэропорта Салехард — http://airshd.ru/raspisanie/onlajn-tablo

В аэропорту Салехарда 30 августа на два часа задержали чартерный рейс с детьми до Сочи. Вылет задерживается из-за позднего прибытия воздушного судна, сообщили в справочной службе воздушной гавани. «Самолет в Сочи будет отправлен в 13 часов 20 минут. Это чартерный рейс с детьми. Причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна», — сообщили корреспонденту агентства в справочной аэропорта Салехард. По расписанию, самолет должен был отправиться в 11 часов 30 минут. Время задержки составит около двух часов.