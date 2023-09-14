В Кургане раскрыли убийство мужчины, избитого и задушенного цепью 20 лет назад. Видео

15 сентября 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

В Кургане силовики раскрыли убийство мужчины, задушенного цепью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские силовики раскрыли убийство мужчины, которого в 2002 году в микрорайоне Рябково избили и задушили металлической цепью. Подозреваемую в убийстве женщину задержали в Омске. Об этом сообщает сайт СУ СКР по Курганской области. «Раскрыто убийство 21-летнего жителя Кургана. Тело убитого мужчины было обнаружено в одной из квартир, расположенных по улице Пирогова <…> На почве возникшего конфликта, используя взятую на месте происшествия металлическую цепь, злоумышленница задушила мужчину, ранее избитого товарищами, который не мог оказать ей сопротивления», — рассказали о преступлении в следственном управлении. Преступление произошло 24 октября 2002 года. После преступления, женщина уехала из Курганской области. «Благодаря непрерывной работе оперативниками Управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области во взаимодействии с сотрудниками СУ СК России по Курганской области организован комплекс дополнительных оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых получены доказательства причастности фигурантки к совершению преступления», — рассказали в УМВД региона. Женщину задержали и доставили из Омска в Кургане, где ей предъявили обвинение, предусмотренного п.«в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Подозреваемую суд поместил под стражу. За время пока длилось следствие, она несколько раз привлекалась к уголовной ответственности за различные преступления. Сейчас ее проверяют на причастность к другим возможным эпизодам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские силовики раскрыли убийство мужчины, которого в 2002 году в микрорайоне Рябково избили и задушили металлической цепью. Подозреваемую в убийстве женщину задержали в Омске. Об этом сообщает сайт СУ СКР по Курганской области. «Раскрыто убийство 21-летнего жителя Кургана. Тело убитого мужчины было обнаружено в одной из квартир, расположенных по улице Пирогова <…> На почве возникшего конфликта, используя взятую на месте происшествия металлическую цепь, злоумышленница задушила мужчину, ранее избитого товарищами, который не мог оказать ей сопротивления», — рассказали о преступлении в следственном управлении. Преступление произошло 24 октября 2002 года. После преступления, женщина уехала из Курганской области. «Благодаря непрерывной работе оперативниками Управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области во взаимодействии с сотрудниками СУ СК России по Курганской области организован комплекс дополнительных оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых получены доказательства причастности фигурантки к совершению преступления», — рассказали в УМВД региона. Женщину задержали и доставили из Омска в Кургане, где ей предъявили обвинение, предусмотренного п.«в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Подозреваемую суд поместил под стражу. За время пока длилось следствие, она несколько раз привлекалась к уголовной ответственности за различные преступления. Сейчас ее проверяют на причастность к другим возможным эпизодам.