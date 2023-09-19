Фракцию «Единой России» в гордуме Тюмени возглавит партфункционер

В Тюмени согласована кандидатура руководителя фракции «Единой России» в гордуме

20 сентября 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

Дмитрий Осипов будет строить карьеру при новом спикере гордумы Фото: Николай Бастриков © URA.RU Кандидатура Дмитрия Осипова согласована на пост руководителя фракции партии «Единая Россия» в гордуме Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник в руководстве городского отделения партии. «Дмитрия Осипова решено оставить на посту руководителя фракции. Рекомендация по его кандидатуре была получена и избранные депутаты нового созыва будут голосовать за него на первом заседании фракции», — сообщает источник. В пресс-службе тюменской гордумы подтвердили, что заседание фракции «Единая Россия» состоялось сегодня в полдень, но детали уточнять не стали. Депутаты восьмого созыва в полном составе соберутся на организационное заседание думы 27 сентября. Решение оставить партийного функционера было согласовано на уровне руководства Тюменской области. По данным URA.RU на пост руководителя фракции также рассматривалась кандидатура Степана Киричука. Дмитрий Осипов руководил фракцией единороссов в городской думе с 2018 года.

Кандидатура Дмитрия Осипова согласована на пост руководителя фракции партии «Единая Россия» в гордуме Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник в руководстве городского отделения партии. «Дмитрия Осипова решено оставить на посту руководителя фракции. Рекомендация по его кандидатуре была получена и избранные депутаты нового созыва будут голосовать за него на первом заседании фракции», — сообщает источник. В пресс-службе тюменской гордумы подтвердили, что заседание фракции «Единая Россия» состоялось сегодня в полдень, но детали уточнять не стали. Депутаты восьмого созыва в полном составе соберутся на организационное заседание думы 27 сентября. Решение оставить партийного функционера было согласовано на уровне руководства Тюменской области. По данным URA.RU на пост руководителя фракции также рассматривалась кандидатура Степана Киричука. Дмитрий Осипов руководил фракцией единороссов в городской думе с 2018 года.