В Тюмени составили список самых дорогостоящих зданий и парковок

Власти Тюменской области подсчитали кадастровую стоимость недвижимости в регионе

Самым дорогостоящим стал дом на Первомайской Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Самое дорогое здание в Тюмени оценили в 6,5 млрд рублей, а одно из парковочных мест в 5,1 млн рублей. Такие данные следуют из проекта распоряжения департамента имущественных отношений региона об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости.

«Здание по адресу: Тюмень, улица Первомайская, 1а. Кадастровая стоимость — 6 542 782 738 рублей», — следует из проекта документа.

Один квадратный метр в этом здании оценили в 133 208 рублей. Оно стало самым дорогим в Тюменской области по кадастровой стоимости. Также в топ-5 вошли дома по адресам:

Газовиков, 73 — 5 598 941 835 рублей;

Эрвье, 32к1 — 5 353 058 849 рублей;

Малыгина, 90 — 5 157 060 760 рублей;

50 лет Октября, 57б, корпус 2 — 4 628 283 137 рублей.

Оценили власти и машиноместа. Пять самых дорогих парковок оказались в одном и том же доме — на Володарского, 3. Здание расположено у набережной, в нем базируются банк ВТБ, кафе 15/86 и банкет-холл River Park. Подземные машиноместа в этом доме оценили в 5,1, 3,8, 3,7, 2,98 и 2,91 млн рублей.

Проект распоряжения «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных в Тюменской области» разработан депимущества региона. Сейчас документ проходит экспертизы.