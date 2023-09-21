21 сентября 2023

В Тюмени составили список самых дорогостоящих зданий и парковок

Власти Тюменской области подсчитали кадастровую стоимость недвижимости в регионе
© Служба новостей «URA.RU»
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Жилой квартал "1А Первомайская". Тюмень, жилой дом, новостройки, дом, жилой квартал, многоквартирный дом, новостройка, ул первомайская 1А, жилой квартал 1А Первомайская, жк 1а первомайская
Самым дорогостоящим стал дом на Первомайской Фото:

Самое дорогое здание в Тюмени оценили в 6,5 млрд рублей, а одно из парковочных мест в 5,1 млн рублей. Такие данные следуют из проекта распоряжения департамента имущественных отношений региона об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости.

«Здание по адресу: Тюмень, улица Первомайская, 1а. Кадастровая стоимость — 6 542 782 738 рублей», — следует из проекта документа.

Один квадратный метр в этом здании оценили в 133 208 рублей. Оно стало самым дорогим в Тюменской области по кадастровой стоимости. Также в топ-5 вошли дома по адресам:

  • Газовиков, 73 — 5 598 941 835 рублей;
  • Эрвье, 32к1 — 5 353 058 849 рублей;
  • Малыгина, 90 — 5 157 060 760 рублей;
  • 50 лет Октября, 57б, корпус 2 — 4 628 283 137 рублей.

Оценили власти и машиноместа. Пять самых дорогих парковок оказались в одном и том же доме — на Володарского, 3. Здание расположено у набережной, в нем базируются банк ВТБ, кафе 15/86 и банкет-холл River Park. Подземные машиноместа в этом доме оценили в 5,1, 3,8, 3,7, 2,98 и 2,91 млн рублей.

Проект распоряжения «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных в Тюменской области» разработан депимущества региона. Сейчас документ проходит экспертизы.

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Самое дорогое здание в Тюмени оценили в 6,5 млрд рублей, а одно из парковочных мест в 5,1 млн рублей. Такие данные следуют из проекта распоряжения департамента имущественных отношений региона об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. «Здание по адресу: Тюмень, улица Первомайская, 1а. Кадастровая стоимость — 6 542 782 738 рублей», — следует из проекта документа. Один квадратный метр в этом здании оценили в 133 208 рублей. Оно стало самым дорогим в Тюменской области по кадастровой стоимости. Также в топ-5 вошли дома по адресам: Оценили власти и машиноместа. Пять самых дорогих парковок оказались в одном и том же доме — на Володарского, 3. Здание расположено у набережной, в нем базируются банк ВТБ, кафе 15/86 и банкет-холл River Park. Подземные машиноместа в этом доме оценили в 5,1, 3,8, 3,7, 2,98 и 2,91 млн рублей. Проект распоряжения «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных в Тюменской области» разработан депимущества региона. Сейчас документ проходит экспертизы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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