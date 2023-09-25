Власти Тюмени назвали сроки строительства новой развязки с мостом

В Тюмени построят развязку, которая свяжет Дом обороны и Плеханово

26 сентября 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Проект новой развязки уже разработан и находится на госэкспертизе Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Строительство новой развязки в Тюмени, которая соединит микрорайоны Дом обороны и Плеханово, запланировало на 2024—2026 года. Об этом сообщили в официальной группе мэрии «Тюмень — наш дом». «Проект на строительство развязки Аккумуляторная-Интернациональная разработан, находится в госэкспертизе. Выполнение строительно-монтажных работ планируется на период 2024—2026 гг. исходя из условий финансирования», — рассказала группа городской администрации в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Тюмени трехуровневую развязку на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы планируют открыть уже в 2023 году. К реализации проекта приступили в 2020 году. Развязка разгрузит дороги, а также свяжет части города.

Строительство новой развязки в Тюмени, которая соединит микрорайоны Дом обороны и Плеханово, запланировало на 2024—2026 года. Об этом сообщили в официальной группе мэрии «Тюмень — наш дом». «Проект на строительство развязки Аккумуляторная-Интернациональная разработан, находится в госэкспертизе. Выполнение строительно-монтажных работ планируется на период 2024—2026 гг. исходя из условий финансирования», — рассказала группа городской администрации в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Тюмени трехуровневую развязку на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы планируют открыть уже в 2023 году. К реализации проекта приступили в 2020 году. Развязка разгрузит дороги, а также свяжет части города.