Власти Тюмени назвали сроки строительства новой развязки с мостом

Строительство новой развязки в Тюмени, которая соединит микрорайоны Дом обороны и Плеханово, запланировало на 2024—2026 года. Об этом сообщили в официальной группе мэрии «Тюмень — наш дом».
«Проект на строительство развязки Аккумуляторная-Интернациональная разработан, находится в госэкспертизе. Выполнение строительно-монтажных работ планируется на период 2024—2026 гг. исходя из условий финансирования», — рассказала группа городской администрации в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени трехуровневую развязку на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы планируют открыть уже в 2023 году. К реализации проекта приступили в 2020 году. Развязка разгрузит дороги, а также свяжет части города.
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