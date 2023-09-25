25 сентября 2023

Власти Тюмени назвали сроки строительства новой развязки с мостом

В Тюмени построят развязку, которая свяжет Дом обороны и Плеханово
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города (развязки, новостройки). Тюмень, развязка
Проект новой развязки уже разработан и находится на госэкспертизе Фото:

Строительство новой развязки в Тюмени, которая соединит микрорайоны Дом обороны и Плеханово, запланировало на 2024—2026 года. Об этом сообщили в официальной группе мэрии «Тюмень — наш дом».

«Проект на строительство развязки Аккумуляторная-Интернациональная разработан, находится в госэкспертизе. Выполнение строительно-монтажных работ планируется на период 2024—2026 гг. исходя из условий финансирования», — рассказала группа городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени трехуровневую развязку на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы планируют открыть уже в 2023 году. К реализации проекта приступили в 2020 году. Развязка разгрузит дороги, а также свяжет части города.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Строительство новой развязки в Тюмени, которая соединит микрорайоны Дом обороны и Плеханово, запланировало на 2024—2026 года. Об этом сообщили в официальной группе мэрии «Тюмень — наш дом». «Проект на строительство развязки Аккумуляторная-Интернациональная разработан, находится в госэкспертизе. Выполнение строительно-монтажных работ планируется на период 2024—2026 гг. исходя из условий финансирования», — рассказала группа городской администрации в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Тюмени трехуровневую развязку на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы планируют открыть уже в 2023 году. К реализации проекта приступили в 2020 году. Развязка разгрузит дороги, а также свяжет части города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...