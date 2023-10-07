Долгострой в ХМАО не смог с первого раза пройти экспертизу Жилстройнадзора. Видео

Блок «Е» больницы-долгостроя в Нижневартовске не смогли сдать с первого раза

07 октября 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Легендарный долгострой Нижневартовска не смог с первого раза пройти итоговую эскпертизу ЖСН Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU В Нижневартовске больница-долгострой не смогла с первого раза пройти экспертизу Жилстройнадзора для сдачи объекта. Об этом губернатору ХМАО Наталье Комаровой доложил ее заместитель Азат Ислаев в ходе встречи с жителями Сургутского района, передает журналист URA.RU с места событий. «За нами теперь основной строительный объем: блок „Е“, где располагаются прачечная и пищеблок, и собственно лечебные корпуса блоков „А“ и „Б“. Блок „Е“ — то, о чем в соцсетях есть разные мнения, что не успеем… Процесс непростой. Первая проверка Жилстройнадзора, действительно, положительно не завершилась. Но сегодняшний день практически все замечания устранены, с 16 октября начинаем повторную проверку, и есть уверенность, что к 27 октября за 10 дней она завершится положительно», — отчитался Ислаев. Три этапа из шести сданы. В блоках «А» и «Б» завершены все строительно-монтажные работы, идет замывка помещений. «Их львиная доля уже передана медицине, идет обучение, все оборудование поступило. Сложность одна — вся больница имеет сложную автоматику, связанную с безопасностью людей, в первую очередь, пожарную сигнализацию, вентиляцию и так далее. Все специалисты знают, что изначально мы строили по проекту, ориентированному на западного производителя. Сегодня из-за санкций мы вынуждены были переориентироваться», — продолжил вице-губернатор. Глава региона прервала его, заметив, что, если бы объект был сдан вовремя, никаких проблем бы не было. «Не надо об этом говорить. Раз так, значит, сами виноваты, это наша работа, будем сами заниматься», — отметила Комарова. Новых сроков сдачи объекта чиновники не назвали. По плану, проверка Жилстройнадзором блоков «А» и «Б» намечена на 5 — 11 ноября. Больницу строят уже 11 лет по программе «Сотрудничество» с Тюменской областью. Ранее URA.RU писало о том, как тюменские коммунисты Олег Гальченко и Иван Левченко проникли в легендарный долгострой. Они сняли видео, на котором показали степень готовности объекта на 8 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске больница-долгострой не смогла с первого раза пройти экспертизу Жилстройнадзора для сдачи объекта. Об этом губернатору ХМАО Наталье Комаровой доложил ее заместитель Азат Ислаев в ходе встречи с жителями Сургутского района, передает журналист URA.RU с места событий. «За нами теперь основной строительный объем: блок „Е“, где располагаются прачечная и пищеблок, и собственно лечебные корпуса блоков „А“ и „Б“. Блок „Е“ — то, о чем в соцсетях есть разные мнения, что не успеем… Процесс непростой. Первая проверка Жилстройнадзора, действительно, положительно не завершилась. Но сегодняшний день практически все замечания устранены, с 16 октября начинаем повторную проверку, и есть уверенность, что к 27 октября за 10 дней она завершится положительно», — отчитался Ислаев. Три этапа из шести сданы. В блоках «А» и «Б» завершены все строительно-монтажные работы, идет замывка помещений. «Их львиная доля уже передана медицине, идет обучение, все оборудование поступило. Сложность одна — вся больница имеет сложную автоматику, связанную с безопасностью людей, в первую очередь, пожарную сигнализацию, вентиляцию и так далее. Все специалисты знают, что изначально мы строили по проекту, ориентированному на западного производителя. Сегодня из-за санкций мы вынуждены были переориентироваться», — продолжил вице-губернатор. Глава региона прервала его, заметив, что, если бы объект был сдан вовремя, никаких проблем бы не было. «Не надо об этом говорить. Раз так, значит, сами виноваты, это наша работа, будем сами заниматься», — отметила Комарова. Новых сроков сдачи объекта чиновники не назвали. По плану, проверка Жилстройнадзором блоков «А» и «Б» намечена на 5 — 11 ноября. Больницу строят уже 11 лет по программе «Сотрудничество» с Тюменской областью. Ранее URA.RU писало о том, как тюменские коммунисты Олег Гальченко и Иван Левченко проникли в легендарный долгострой. Они сняли видео, на котором показали степень готовности объекта на 8 сентября.