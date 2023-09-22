Тюменские депутаты показали состояние готовности главного долгостроя ХМАО. Видео

Коммунисты Левченко и Гальченко проникли в строящуюся больницу Нижневартовска

22 сентября 2023 в 21:32 Размер текста - 17 +

Тюменские коммунисты показали легендарный долгострой изнутри Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU Депутаты Тюменской областной думы от КПРФ Иван Левченко и Олег Гальченко проинспектировали в легендарный долгострой ХМАО — больницу на 1100 коек, которую строят больше 11 лет. Объект по состоянию на 8 сентября оказался не готовым к вводу в эксплуатацию, хотя его ранее обещали сдать к выборам тюменского губернатора. Видео опубликовал на личной странице «Вконтакте» депутат Гальченко, назвав дату съемки. «Как раз для тех скептиков, которые не верили моим словам, что раньше октября окончания строительства не будет — 8 сентября 2023 года. Немножко не справились [губернатор ХМАО] Наталья Владимировна [Комарова] и ее замы с обещаниями», — прокомментировал коммунист, стоя в атриуме больницы. Ряд югорских СМИ заявлял, что в долгожданном учреждении (его строят более 11 лет) уже ведет проверку Жилстройнадзор ХМАО. Так, например, телеканал «Мегаполис» цитировал главу окружного депстроя Матвея Карова — якобы пакет документов на получение разрешения на ввод в эксплуатацию подготовлен, ведется клининг мест общего пользования, установка мебели и оборудования. При этом, на видео депутатов, которое, по словам Гальченко, они снимали 8 сентября, заметно, что еще две недели назад в помещениях, которые попали в кадр, вовсю шел ремонт, а рабочие монтировали вентиляционные короба. В ходе заседания Тюменской областной думы 21 сентября на вопрос Гальченко о готовности долгостроя отвечал глава депфина Михаил Таранов. Он сообщил, что тюменские власти довели средства на строительство объекта в полном объеме. В департамент строительства и службу жилищного и строительного надзора ХМАО о степени готовности больницы на 22 сентября направлены запросы. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО не успеют сдать больницу к выборам губернатора Тюменской области, как ранее обещали. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель главы региона Азат Ислаев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты Тюменской областной думы от КПРФ Иван Левченко и Олег Гальченко проинспектировали в легендарный долгострой ХМАО — больницу на 1100 коек, которую строят больше 11 лет. Объект по состоянию на 8 сентября оказался не готовым к вводу в эксплуатацию, хотя его ранее обещали сдать к выборам тюменского губернатора. Видео опубликовал на личной странице «Вконтакте» депутат Гальченко, назвав дату съемки. «Как раз для тех скептиков, которые не верили моим словам, что раньше октября окончания строительства не будет — 8 сентября 2023 года. Немножко не справились [губернатор ХМАО] Наталья Владимировна [Комарова] и ее замы с обещаниями», — прокомментировал коммунист, стоя в атриуме больницы. Ряд югорских СМИ заявлял, что в долгожданном учреждении (его строят более 11 лет) уже ведет проверку Жилстройнадзор ХМАО. Так, например, телеканал «Мегаполис» цитировал главу окружного депстроя Матвея Карова — якобы пакет документов на получение разрешения на ввод в эксплуатацию подготовлен, ведется клининг мест общего пользования, установка мебели и оборудования. При этом, на видео депутатов, которое, по словам Гальченко, они снимали 8 сентября, заметно, что еще две недели назад в помещениях, которые попали в кадр, вовсю шел ремонт, а рабочие монтировали вентиляционные короба. В ходе заседания Тюменской областной думы 21 сентября на вопрос Гальченко о готовности долгостроя отвечал глава депфина Михаил Таранов. Он сообщил, что тюменские власти довели средства на строительство объекта в полном объеме. В департамент строительства и службу жилищного и строительного надзора ХМАО о степени готовности больницы на 22 сентября направлены запросы. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО не успеют сдать больницу к выборам губернатора Тюменской области, как ранее обещали. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель главы региона Азат Ислаев.