В Тюмени начнут обучать поваров для ресторанов «Мишлен»

В Тюмени ведутся переговоры об открытии французской школы гастрономии от Institut Paul Bocuse. Об этом агентству URA.RU сообщила Марина Филиппова, директор по развитию ресторанной сети «Максим».
«К нам с визитом приехали представители Высшей школы гастрономии от Institut Paul Bocuse. Это уникальный образовательный проект, единственный в нашей стране. Прямое представительство французской школы для поваров и менеджмента. Мы одни из первых, с кем ведутся предметные переговоры и этот проект мы презентовали заместителю губернатора Алексею Райдеру. На встрече также были представители тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса», — рассказала Марина Филиппова.
Студенты школы будут проходить стажировку в ресторанах, отмеченных гидом «Мишлен». Марина Филиппова добавляет, что преподавать ученикам станут как местные, так и приглашенные специалисты, в том числе и французские мастера. После окончания выпускники получат диплом международного образца.
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