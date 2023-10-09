09 октября 2023

В Тюмени начнут обучать поваров для ресторанов «Мишлен»

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан "Троекуров"․ Екатеринбург, повар, троекуров ресторан
Вести занятия у студентов будут как местные специалисты, так и приглашенные из Европы Фото:

В Тюмени ведутся переговоры об открытии французской школы гастрономии от Institut Paul Bocuse. Об этом агентству URA.RU сообщила Марина Филиппова, директор по развитию ресторанной сети «Максим».

«К нам с визитом приехали представители Высшей школы гастрономии от Institut Paul Bocuse. Это уникальный образовательный проект, единственный в нашей стране. Прямое представительство французской школы для поваров и менеджмента. Мы одни из первых, с кем ведутся предметные переговоры и этот проект мы презентовали заместителю губернатора Алексею Райдеру. На встрече также были представители тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса», — рассказала Марина Филиппова.

Студенты школы будут проходить стажировку в ресторанах, отмеченных гидом «Мишлен». Марина Филиппова добавляет, что преподавать ученикам станут как местные, так и приглашенные специалисты, в том числе и французские мастера. После окончания выпускники получат диплом международного образца.

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В Тюмени ведутся переговоры об открытии французской школы гастрономии от Institut Paul Bocuse. Об этом агентству URA.RU сообщила Марина Филиппова, директор по развитию ресторанной сети «Максим». «К нам с визитом приехали представители Высшей школы гастрономии от Institut Paul Bocuse. Это уникальный образовательный проект, единственный в нашей стране. Прямое представительство французской школы для поваров и менеджмента. Мы одни из первых, с кем ведутся предметные переговоры и этот проект мы презентовали заместителю губернатора Алексею Райдеру. На встрече также были представители тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса», — рассказала Марина Филиппова. Студенты школы будут проходить стажировку в ресторанах, отмеченных гидом «Мишлен». Марина Филиппова добавляет, что преподавать ученикам станут как местные, так и приглашенные специалисты, в том числе и французские мастера. После окончания выпускники получат диплом международного образца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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