В Тюмени начнут обучать поваров для ресторанов «Мишлен»

10 октября 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

Вести занятия у студентов будут как местные специалисты, так и приглашенные из Европы Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени ведутся переговоры об открытии французской школы гастрономии от Institut Paul Bocuse. Об этом агентству URA.RU сообщила Марина Филиппова, директор по развитию ресторанной сети «Максим». «К нам с визитом приехали представители Высшей школы гастрономии от Institut Paul Bocuse. Это уникальный образовательный проект, единственный в нашей стране. Прямое представительство французской школы для поваров и менеджмента. Мы одни из первых, с кем ведутся предметные переговоры и этот проект мы презентовали заместителю губернатора Алексею Райдеру. На встрече также были представители тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса», — рассказала Марина Филиппова. Студенты школы будут проходить стажировку в ресторанах, отмеченных гидом «Мишлен». Марина Филиппова добавляет, что преподавать ученикам станут как местные, так и приглашенные специалисты, в том числе и французские мастера. После окончания выпускники получат диплом международного образца.

В Тюмени ведутся переговоры об открытии французской школы гастрономии от Institut Paul Bocuse. Об этом агентству URA.RU сообщила Марина Филиппова, директор по развитию ресторанной сети «Максим». «К нам с визитом приехали представители Высшей школы гастрономии от Institut Paul Bocuse. Это уникальный образовательный проект, единственный в нашей стране. Прямое представительство французской школы для поваров и менеджмента. Мы одни из первых, с кем ведутся предметные переговоры и этот проект мы презентовали заместителю губернатора Алексею Райдеру. На встрече также были представители тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса», — рассказала Марина Филиппова. Студенты школы будут проходить стажировку в ресторанах, отмеченных гидом «Мишлен». Марина Филиппова добавляет, что преподавать ученикам станут как местные, так и приглашенные специалисты, в том числе и французские мастера. После окончания выпускники получат диплом международного образца.