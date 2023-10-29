29 октября 2023
28 октября 2023

В Ноябрьске торгующие хенд-мейдом дети привлекли внимание горожан. Фото

В Ноябрьске торгующие хенд-мейдом дети привлекли внимание горожан. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети рассказывают покупателям истории, на чем пытаются заработать Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) горожане заметили школьника, продающего изделия ручной работы и рассказывающего, что пытается помочь маме, которую обманули мошенники. Горожане отметили в комментариях, что раньше юный торговец рассказывал другую историю, а кое-кто вспомнил о таком же ассортименте у других детей, торгующих в других районах.

«Рядом с вечным огнем мальчик 12 лет помогает матери, торгуя свечками и платочками ручной работы, которую, по его словам, обманули мошенники на 100 000 рублей», — написал Степан Петренко в городском сообществе «Происшествия Ноябрьск» во «ВКонтакте». Многие жители города поддержали школьника в его стремлении помочь близкому человеку. «Он же не просит деньги как попрошайка, а продает свой товар. Молодец, мальчишка!» — поддержала ребенка пользователь с никнеймом Ди Ди. «Тоже покупала у него свечи, очень искренний парень», — написала Кристина Дорофеева.

Некоторые горожане отметили, что в другом районе Ноябрьска такие же свечи продавал иной ребенок. «Сегодня на северном рынке девочка такого же возраста продавала ровно такие же поделки», — рассказала Юлия Ноябрьск. «На северном рынке девочка стоит, то же самое продает», — подтвердила Наталья Бедненко. «Я покупала летом, говорит, что зарабатывает, хочет поставить во дворе столб с лампой, так как темно», — написала Ольга Венцеславская.

В пресс-службе УМВД по ЯНАО корреспонденту агентства пояснили, что по данному факту подразделением по делам несовершеннолетних проводится проверка. Полицейские установят, в какое время проходила торговля и из какой семьи ребенок. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ребенок торгует свечами на улице в Ноябрьске
Ребенок торгует свечами на улице в Ноябрьске
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В Ноябрьске (ЯНАО) горожане заметили школьника, продающего изделия ручной работы и рассказывающего, что пытается помочь маме, которую обманули мошенники. Горожане отметили в комментариях, что раньше юный торговец рассказывал другую историю, а кое-кто вспомнил о таком же ассортименте у других детей, торгующих в других районах. «Рядом с вечным огнем мальчик 12 лет помогает матери, торгуя свечками и платочками ручной работы, которую, по его словам, обманули мошенники на 100 000 рублей», — написал Степан Петренко в городском сообществе «Происшествия Ноябрьск» во «ВКонтакте». Многие жители города поддержали школьника в его стремлении помочь близкому человеку. «Он же не просит деньги как попрошайка, а продает свой товар. Молодец, мальчишка!» — поддержала ребенка пользователь с никнеймом Ди Ди. «Тоже покупала у него свечи, очень искренний парень», — написала Кристина Дорофеева. Некоторые горожане отметили, что в другом районе Ноябрьска такие же свечи продавал иной ребенок. «Сегодня на северном рынке девочка такого же возраста продавала ровно такие же поделки», — рассказала Юлия Ноябрьск. «На северном рынке девочка стоит, то же самое продает», — подтвердила Наталья Бедненко. «Я покупала летом, говорит, что зарабатывает, хочет поставить во дворе столб с лампой, так как темно», — написала Ольга Венцеславская. В пресс-службе УМВД по ЯНАО корреспонденту агентства пояснили, что по данному факту подразделением по делам несовершеннолетних проводится проверка. Полицейские установят, в какое время проходила торговля и из какой семьи ребенок. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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