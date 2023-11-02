В Кургане двое мужчин подрались на парковке. Видео

03 ноября 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

В одном из дворов Кургана произошла драка на парковке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в одном из жилых комплексов два мужчины подрались из-за того, что не поделили парковку. Одного из участников драки доставили в реанимацию. Об этом сообщили очевидцы происшествия. «В ночь на 3 ноября в Кургане по адресу ул. Кирова, 45 двое мужчин подрались на парковке. После драки одного из них доставили в реанимацию», — сообщили очевидцы порталу «Область 45». По их словам, на месте драки была лужа крови. Данный факт зарегистрирован в отделе полиции № 3. «Обстоятельства происшествия выясняются», — сообщили в УМВД региона.

В Кургане в одном из жилых комплексов два мужчины подрались из-за того, что не поделили парковку. Одного из участников драки доставили в реанимацию. Об этом сообщили очевидцы происшествия. «В ночь на 3 ноября в Кургане по адресу ул. Кирова, 45 двое мужчин подрались на парковке. После драки одного из них доставили в реанимацию», — сообщили очевидцы порталу «Область 45». По их словам, на месте драки была лужа крови. Данный факт зарегистрирован в отделе полиции № 3. «Обстоятельства происшествия выясняются», — сообщили в УМВД региона.