02 ноября 2023

В Кургане двое мужчин подрались на парковке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
В одном из дворов Кургана произошла драка на парковке Фото:

В Кургане в одном из жилых комплексов два мужчины подрались из-за того, что не поделили парковку. Одного из участников драки доставили в реанимацию. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«В ночь на 3 ноября в Кургане по адресу ул. Кирова, 45 двое мужчин подрались на парковке. После драки одного из них доставили в реанимацию», — сообщили очевидцы порталу «Область 45». По их словам, на месте драки была лужа крови.

Данный факт зарегистрирован в отделе полиции № 3. «Обстоятельства происшествия выясняются», — сообщили в УМВД региона.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане в одном из жилых комплексов два мужчины подрались из-за того, что не поделили парковку. Одного из участников драки доставили в реанимацию. Об этом сообщили очевидцы происшествия. «В ночь на 3 ноября в Кургане по адресу ул. Кирова, 45 двое мужчин подрались на парковке. После драки одного из них доставили в реанимацию», — сообщили очевидцы порталу «Область 45». По их словам, на месте драки была лужа крови. Данный факт зарегистрирован в отделе полиции № 3. «Обстоятельства происшествия выясняются», — сообщили в УМВД региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...