Сотрудники «Курганмашзавода» записали обращение в честь Дня матери

Заводчане поздравили женщин с наступающим Днем матери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Сотрудники «Курганмашзавода» записали видеообращение с поздравлениями в преддверии Дня матери, который пройдет 26 ноября. Об этом сообщается в группе оборонного предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Желаю вам, чтобы дети вас любили, уважали и никогда не расстраивали. <…> Желаю, чтобы каждая мать услышала слова любви и благодарности. Пусть сердце каждой из вас будет согрето нежностью родных детей, пусть ваши души никогда не знают тревог и переживаний», — обратились заводчане к матерям.

Ранее URA.RU писало, что полпред президента РФ Владимир Якушев поздравил женщин с Днем матери. В своем обращении чиновник пожелал мамам здоровья и любви.