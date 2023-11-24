Сотрудники «Курганмашзавода» записали обращение в честь Дня матери

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Завод КМЗ. Курган, бмп, кмз, бмп 3, рабочий
Заводчане поздравили женщин с наступающим Днем матери Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Сотрудники «Курганмашзавода» записали видеообращение с поздравлениями в преддверии Дня матери, который пройдет 26 ноября. Об этом сообщается в группе оборонного предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Желаю вам, чтобы дети вас любили, уважали и никогда не расстраивали. <…> Желаю, чтобы каждая мать услышала слова любви и благодарности. Пусть сердце каждой из вас будет согрето нежностью родных детей, пусть ваши души никогда не знают тревог и переживаний», — обратились заводчане к матерям.

Ранее URA.RU писало, что полпред президента РФ Владимир Якушев поздравил женщин с Днем матери. В своем обращении чиновник пожелал мамам здоровья и любви.

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Сотрудники «Курганмашзавода» записали видеообращение с поздравлениями в преддверии Дня матери, который пройдет 26 ноября. Об этом сообщается в группе оборонного предприятия в соцсети «ВКонтакте». «Желаю вам, чтобы дети вас любили, уважали и никогда не расстраивали. <…> Желаю, чтобы каждая мать услышала слова любви и благодарности. Пусть сердце каждой из вас будет согрето нежностью родных детей, пусть ваши души никогда не знают тревог и переживаний», — обратились заводчане к матерям. Ранее URA.RU писало, что полпред президента РФ Владимир Якушев поздравил женщин с Днем матери. В своем обращении чиновник пожелал мамам здоровья и любви.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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