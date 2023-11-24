Полпред Якушев выступил с важным обращением к жителям УрФО

Полпред президента РФ Якушев поздравил женщин с Днем матери

24 ноября 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев поздравил женскую половину населения УрФО с Днем матери Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил женщин с Днем матери. Полпред пожелал мамам здоровья и любви, сообщает пресс-служба полпредства. «26 ноября — День матери. Дорогие женщины, поздравляю вас! Материнство — это чистая, безусловная любовь. Полная самоотдача, терпение и ответственность. Дорогие мамы! Спасибо вам за заботу, нежность и колоссальный труд по воспитанию будущих поколений! Желаю здоровья вам и вашим близким! Пусть в ваших домах всегда царит любовь, а жизнь будет наполнена счастьем!» — цитирует слова Якушева пресс-служба. Полпред Якушев отметил, что по решению президента России Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи. Это значит, что вопросы семьи, материнства и детства получат еще больше внимания. «Вы поддерживаете и согреваете нас своим теплом на протяжении всей жизни. Вы бережно храните семейные ценности и прививаете их детям. Для нашей страны это высший приоритет. Ведь крепкая, счастливая семья с детьми — это основа благополучия государства, залог ее великого будущего», — отметил он. День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2023 году он выпадает на 26 ноября. В РФ День матери пришел в 1993 году. Впервые в России его учредили и отметили в Якутии. Это сделал первый президент республики Михаил Николаев. Спустя пять лет праздник приобрел общегосударственный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил женщин с Днем матери. Полпред пожелал мамам здоровья и любви, сообщает пресс-служба полпредства. «26 ноября — День матери. Дорогие женщины, поздравляю вас! Материнство — это чистая, безусловная любовь. Полная самоотдача, терпение и ответственность. Дорогие мамы! Спасибо вам за заботу, нежность и колоссальный труд по воспитанию будущих поколений! Желаю здоровья вам и вашим близким! Пусть в ваших домах всегда царит любовь, а жизнь будет наполнена счастьем!» — цитирует слова Якушева пресс-служба. Полпред Якушев отметил, что по решению президента России Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи. Это значит, что вопросы семьи, материнства и детства получат еще больше внимания. «Вы поддерживаете и согреваете нас своим теплом на протяжении всей жизни. Вы бережно храните семейные ценности и прививаете их детям. Для нашей страны это высший приоритет. Ведь крепкая, счастливая семья с детьми — это основа благополучия государства, залог ее великого будущего», — отметил он. День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2023 году он выпадает на 26 ноября. В РФ День матери пришел в 1993 году. Впервые в России его учредили и отметили в Якутии. Это сделал первый президент республики Михаил Николаев. Спустя пять лет праздник приобрел общегосударственный характер.