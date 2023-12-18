В курганском вузе придумали, как избавиться от засухи

В Курганской области ученые разработали проект для снижения эффекта засухи

19 декабря 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Из-за засухи уменьшается количество плодородных почв Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области ученые КГУ разработали проект для снижения эффекта засухи. Данную проблему планируют решать путем создания лесозащитных полос из деревьев и кустарников, адаптированных к погодным условиям региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «В Курганской области разработан проект, который поможет снизить эффект засухи. Проект предполагает создание лесозащитных полос из адаптированных к условиям региона пород деревьев и кустарников: берез, рябины, калины, ив и другие», — сообщили в КГУ. Реализация проекта рассчитана на семь лет. Согласно ему, создание лесополос увеличит урожайность сельхозкультур в условиях потепления климата. По данным ученых, это позволит повысить влажность почвы, водность малых рек и ручьев и защитить территории от сильных ветров. В госуниверситете планируют заниматься анализом земель, проводить расчеты и готовить карты. Посадочный материал готовы выращивать в питомнике КГУ. Проект «Создание лесозащитных полос на землях сельскохозяйственного назначения и облесение русел малых рек и оврагов в Курганской области» был защищен в рамках Всероссийской проектно-образовательной программы «Адаптация регионов России к изменениям климата-2023» на базе РЭУ им. Г.В. Плеханова и Агентства стратегических инициатив. Курганский госуниверситет представляли ученые вуза и представители департаментов правительства региона. Вузом направлены запросы о поддержке проекта на федеральном и региональном уровнях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области ученые КГУ разработали проект для снижения эффекта засухи. Данную проблему планируют решать путем создания лесозащитных полос из деревьев и кустарников, адаптированных к погодным условиям региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «В Курганской области разработан проект, который поможет снизить эффект засухи. Проект предполагает создание лесозащитных полос из адаптированных к условиям региона пород деревьев и кустарников: берез, рябины, калины, ив и другие», — сообщили в КГУ. Реализация проекта рассчитана на семь лет. Согласно ему, создание лесополос увеличит урожайность сельхозкультур в условиях потепления климата. По данным ученых, это позволит повысить влажность почвы, водность малых рек и ручьев и защитить территории от сильных ветров. В госуниверситете планируют заниматься анализом земель, проводить расчеты и готовить карты. Посадочный материал готовы выращивать в питомнике КГУ. Проект «Создание лесозащитных полос на землях сельскохозяйственного назначения и облесение русел малых рек и оврагов в Курганской области» был защищен в рамках Всероссийской проектно-образовательной программы «Адаптация регионов России к изменениям климата-2023» на базе РЭУ им. Г.В. Плеханова и Агентства стратегических инициатив. Курганский госуниверситет представляли ученые вуза и представители департаментов правительства региона. Вузом направлены запросы о поддержке проекта на федеральном и региональном уровнях.