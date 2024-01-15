15 января 2024

Проект из Березников отметили в Москве специальной премией

© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение педагогов УрФО полпредом Владимиром Якушевым. Екатеринбург , цветы, урфо, награждение
Проект «Соляные столицы Прикамья» призван популяризировать муниципалитет Фото:

Проект межмуниципального туристического маршрута «Соляные столицы Прикамья» города Березники отмечен на муниципальной премии «Служение». Церемония награждения победителей и лауреатов транслируется на странице премии в соцсети «ВКонтакте». В номинации «Мой край — моя гордость» проект березниковцев удостоился второго места.

«Спасибо за признание! Безумно благодарна организаторам мероприятия. Отдельное спасибо — администрации губернатора Пермского края, администрации города Березники и всей делегации за помощь, поддержку и силу командного духа!», — сказала на церемонии награждения начальник управления по вопросам потребительского рынка и развития предпринимательства мэрии Березников Наталья Овсянникова. Третье место в указанной номинации взяла Свердловская область, а победителем признали проект из Томской области.

Турмаршрут «Соляные столицы Прикамья» входит туристический брендбук «Пермский край — впечатления через край» и направлен на популяризацию муниципалитета. Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению президента Владимира Путина. Ею награждают людей, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

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Проект межмуниципального туристического маршрута «Соляные столицы Прикамья» города Березники отмечен на муниципальной премии «Служение». Церемония награждения победителей и лауреатов транслируется на странице премии в соцсети «ВКонтакте». В номинации «Мой край — моя гордость» проект березниковцев удостоился второго места. «Спасибо за признание! Безумно благодарна организаторам мероприятия. Отдельное спасибо — администрации губернатора Пермского края, администрации города Березники и всей делегации за помощь, поддержку и силу командного духа!», — сказала на церемонии награждения начальник управления по вопросам потребительского рынка и развития предпринимательства мэрии Березников Наталья Овсянникова. Третье место в указанной номинации взяла Свердловская область, а победителем признали проект из Томской области. Турмаршрут «Соляные столицы Прикамья» входит туристический брендбук «Пермский край — впечатления через край» и направлен на популяризацию муниципалитета. Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению президента Владимира Путина. Ею награждают людей, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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