Проект из Березников отметили в Москве специальной премией

16 января 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Проект «Соляные столицы Прикамья» призван популяризировать муниципалитет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Проект межмуниципального туристического маршрута «Соляные столицы Прикамья» города Березники отмечен на муниципальной премии «Служение». Церемония награждения победителей и лауреатов транслируется на странице премии в соцсети «ВКонтакте». В номинации «Мой край — моя гордость» проект березниковцев удостоился второго места. «Спасибо за признание! Безумно благодарна организаторам мероприятия. Отдельное спасибо — администрации губернатора Пермского края, администрации города Березники и всей делегации за помощь, поддержку и силу командного духа!», — сказала на церемонии награждения начальник управления по вопросам потребительского рынка и развития предпринимательства мэрии Березников Наталья Овсянникова. Третье место в указанной номинации взяла Свердловская область, а победителем признали проект из Томской области. Турмаршрут «Соляные столицы Прикамья» входит туристический брендбук «Пермский край — впечатления через край» и направлен на популяризацию муниципалитета. Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению президента Владимира Путина. Ею награждают людей, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

Проект межмуниципального туристического маршрута «Соляные столицы Прикамья» города Березники отмечен на муниципальной премии «Служение». Церемония награждения победителей и лауреатов транслируется на странице премии в соцсети «ВКонтакте». В номинации «Мой край — моя гордость» проект березниковцев удостоился второго места. «Спасибо за признание! Безумно благодарна организаторам мероприятия. Отдельное спасибо — администрации губернатора Пермского края, администрации города Березники и всей делегации за помощь, поддержку и силу командного духа!», — сказала на церемонии награждения начальник управления по вопросам потребительского рынка и развития предпринимательства мэрии Березников Наталья Овсянникова. Третье место в указанной номинации взяла Свердловская область, а победителем признали проект из Томской области. Турмаршрут «Соляные столицы Прикамья» входит туристический брендбук «Пермский край — впечатления через край» и направлен на популяризацию муниципалитета. Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению президента Владимира Путина. Ею награждают людей, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.