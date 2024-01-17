За что уже судили участницу шоу «Пацанки» из Тюмени Анну Тихую

Экс-участницу шоу «Пацанки» Анну Тихую судили за побои и убийство

18 января 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

У тюменки Анны Тихомировой три судимости, две из которых не погашены Фото: Сергей Русанов © URA.RU Экс-участницу шестого сезона шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница!» Анну Тихую (Анну Тихомирову) из Тюмени, которая 17 января была приговорена к 1,3 годам колонии за избиение прохожей, судили и раньше. Первую судимость тюменка получила за убийство. Вторую — за причинение тяжкого вреда здоровью. Убийство Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны полагается до двух лет лишения свободы, либо исправительные работы на такой же срок. О судимости по этой статье Анна рассказала в первой серии шоу «Пацанки», но о подробностях умолчала. Вред здоровью Во время первой серии шоу Тихомирова рассказала зрителям историю, в которой упомянула, что она была судима за причинение тяжкого вреда здоровью. Анна была осуждена на четыре года Но после апелляции ей сократили срок до двух лет. Эта судимость Тихой не погашена до сих пор. Также во второй серии шоу Анна рассказала, что все ее родственники имеют судимость. В четвертой серии другая участница программы «Пацанки» Дарья Громова заявила педагогам, что Тихомиров неоднократно унижала, оскорбляла и била ее. После этого тюменку выгнали с проекта. Ранее URA.RU писало, что Анну Тихомирову отправили в колонию на 1,3 года за избиение Надежды Терешиной. Приговор был вынесен 17 января.

Экс-участницу шестого сезона шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница!» Анну Тихую (Анну Тихомирову) из Тюмени, которая 17 января была приговорена к 1,3 годам колонии за избиение прохожей, судили и раньше. Первую судимость тюменка получила за убийство. Вторую — за причинение тяжкого вреда здоровью. Убийство Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны полагается до двух лет лишения свободы, либо исправительные работы на такой же срок. О судимости по этой статье Анна рассказала в первой серии шоу «Пацанки», но о подробностях умолчала. Вред здоровью Во время первой серии шоу Тихомирова рассказала зрителям историю, в которой упомянула, что она была судима за причинение тяжкого вреда здоровью. Анна была осуждена на четыре года Но после апелляции ей сократили срок до двух лет. Эта судимость Тихой не погашена до сих пор. Также во второй серии шоу Анна рассказала, что все ее родственники имеют судимость. В четвертой серии другая участница программы «Пацанки» Дарья Громова заявила педагогам, что Тихомиров неоднократно унижала, оскорбляла и била ее. После этого тюменку выгнали с проекта. Ранее URA.RU писало, что Анну Тихомирову отправили в колонию на 1,3 года за избиение Надежды Терешиной. Приговор был вынесен 17 января.