Участницу шоу «Пацанки» из Тюмени отправили в колонию за избиение прохожей

17 января 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Мосгорсуд приговорил Анну Тихомирову к реальному лишению свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-участницу шоу «Пацанки» Анну Тихую (Анну Тихомирову) из Тюмени отправили в колонию на 1,3 года за нападение на случайную прохожую в Москве осенью 2022 года. В результате инцидента потерпевшая получила перелом глазницы со смещением и черепно-мозговую травму. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Судебные тяготы длились больше года, и сегодня был вынесен приговор — 1,3 года колонии и возмещение морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Сама Анна просила условку — мол, она одна воспитывает девятилетнюю дочь. Но суд назначил реальный срок — учитывая предыдущую судимость Тихой за умышленное причинение вреда здоровью и убийство», — указано в telegram-канале Mash. Рассмотрением уголовного дела занимался Московский городской суд. Туда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что экс-участница шоу «Пацанки» из Тюмени Анна Тихая (Анна Тихомирова) обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. В интервью СМИ пострадавшая рассказывала, что Тихомирова внезапно ударила ее по лицу и скрылась. При этом, жертва тюменки потеряла сознание и осталась лежать на морозе. В 2021 году Анна Тихомирова принимала участие в съемках шоу «Пацанки». Тюменку выгнали с основной площадки проекта за угрозы другим участницам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-участницу шоу «Пацанки» Анну Тихую (Анну Тихомирову) из Тюмени отправили в колонию на 1,3 года за нападение на случайную прохожую в Москве осенью 2022 года. В результате инцидента потерпевшая получила перелом глазницы со смещением и черепно-мозговую травму. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Судебные тяготы длились больше года, и сегодня был вынесен приговор — 1,3 года колонии и возмещение морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Сама Анна просила условку — мол, она одна воспитывает девятилетнюю дочь. Но суд назначил реальный срок — учитывая предыдущую судимость Тихой за умышленное причинение вреда здоровью и убийство», — указано в telegram-канале Mash. Рассмотрением уголовного дела занимался Московский городской суд. Туда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что экс-участница шоу «Пацанки» из Тюмени Анна Тихая (Анна Тихомирова) обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. В интервью СМИ пострадавшая рассказывала, что Тихомирова внезапно ударила ее по лицу и скрылась. При этом, жертва тюменки потеряла сознание и осталась лежать на морозе. В 2021 году Анна Тихомирова принимала участие в съемках шоу «Пацанки». Тюменку выгнали с основной площадки проекта за угрозы другим участницам.