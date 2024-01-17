Участницу шоу «Пацанки» из Тюмени отправили в колонию за избиение прохожей

Экс-участницу шоу «Пацанки» Анну Тихую (Анну Тихомирову) из Тюмени отправили в колонию на 1,3 года за нападение на случайную прохожую в Москве осенью 2022 года. В результате инцидента потерпевшая получила перелом глазницы со смещением и черепно-мозговую травму. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Судебные тяготы длились больше года, и сегодня был вынесен приговор — 1,3 года колонии и возмещение морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Сама Анна просила условку — мол, она одна воспитывает девятилетнюю дочь. Но суд назначил реальный срок — учитывая предыдущую судимость Тихой за умышленное причинение вреда здоровью и убийство», — указано в telegram-канале Mash.
Рассмотрением уголовного дела занимался Московский городской суд. Туда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее агентство писало о том, что экс-участница шоу «Пацанки» из Тюмени Анна Тихая (Анна Тихомирова) обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. В интервью СМИ пострадавшая рассказывала, что Тихомирова внезапно ударила ее по лицу и скрылась. При этом, жертва тюменки потеряла сознание и осталась лежать на морозе.
В 2021 году Анна Тихомирова принимала участие в съемках шоу «Пацанки». Тюменку выгнали с основной площадки проекта за угрозы другим участницам.
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