21 января 2024
20 января 2024

Тюменское военное училище приравняли к Хогвартсу

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон ТВВИКУ. Тюмень, тввику
Ведущий программы на телеканале «Звезда» назвал ТВВИКУ высшей школой магии и колдовства Фото:

Тюменское высшее военное инженерное училище (ТВВИКУ) назвали «школой магии и колдовства» в эфире федерального телеканала «Звезда». Такое название училищу дал ведущий программы «Служу России» Юрий Подкопаев.

«Высшая школа магии и колдовства инженерных войск в Тюмени. Раз в год в ТВВИКУ День открытых дверей для прессы <…>», — сказал ведущий Юрий Подкопаев в эфире программы «Служу России» 21 января.

Сюжет был посвящен обучению в тюменском инженерном училище. В эфире программы «Служу России» не объясняется, почему ТВВИКУ было названо именно так.

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Тюменское высшее военное инженерное училище (ТВВИКУ) назвали «школой магии и колдовства» в эфире федерального телеканала «Звезда». Такое название училищу дал ведущий программы «Служу России» Юрий Подкопаев. «Высшая школа магии и колдовства инженерных войск в Тюмени. Раз в год в ТВВИКУ День открытых дверей для прессы <…>», — сказал ведущий Юрий Подкопаев в эфире программы «Служу России» 21 января. Сюжет был посвящен обучению в тюменском инженерном училище. В эфире программы «Служу России» не объясняется, почему ТВВИКУ было названо именно так.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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