Тюменское военное училище приравняли к Хогвартсу

Ведущий программы на телеканале «Звезда» назвал ТВВИКУ высшей школой магии и колдовства
Тюменское высшее военное инженерное училище (ТВВИКУ) назвали «школой магии и колдовства» в эфире федерального телеканала «Звезда». Такое название училищу дал ведущий программы «Служу России» Юрий Подкопаев.
«Высшая школа магии и колдовства инженерных войск в Тюмени. Раз в год в ТВВИКУ День открытых дверей для прессы <…>», — сказал ведущий Юрий Подкопаев в эфире программы «Служу России» 21 января.
Сюжет был посвящен обучению в тюменском инженерном училище. В эфире программы «Служу России» не объясняется, почему ТВВИКУ было названо именно так.
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